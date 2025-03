Il controprogetto indiretto è già stato approvato lo scorso mese di settembre dal Consiglio nazionale. Keystone

Timido passo avanti in vista dell'introduzione dell'imposizione individuale dei coniugi: il Consiglio degli Stati è entrato in materia di strettissima misura – 23 voti contro 22 – su un progetto che vuole porre fine alla discriminazione fiscale delle coppie sposate.

Keystone-SDA, fc, ats SDA

Concretamente, erano i «senatori» sono chiamati a esprimersi sul controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)» delle Donne PLR.

Gli oratori che si sono espressi oggi hanno sostanzialmente ripreso gli argomenti avanzati in settembre al Consiglio nazionale: per il PLR, il PVL e la sinistra quello proposto è l'unico modello che non solo elimina gli svantaggi fiscali del matrimonio, ma migliora anche gli incentivi all'occupazione, in particolare delle donne. Per UDC e Centro la proposta, oltre ad essere un mostro burocratico – 1,8 milioni sono le dichiarazioni d'imposta supplementari che si dovrà esaminare, ndr. -, creerebbe nuove disparità per le coppie che dispongono di un solo reddito.

La proposta di modifica costituzionale chiede esplicitamente il passaggio alla tassazione individuale, coppie sposate incluse. Attualmente, nella Confederazione la tassazione individuale viene applicata alle persone sole e alle coppie non sposate.

Quelle sposate e quelle dello stesso sesso che vivono in un'unione registrata sono invece tassate congiuntamente. I loro redditi, deplorano le iniziativiste, vengono dunque sommati e pagano un importo più elevato.

La principale novità del controprogetto – l'iniziativa è formulata in modo generico e non contiene dettagli, spetterebbe al Parlamento elaborarli in caso di «sì» alle urne – è, come accennato, il passaggio all'imposizione individuale, che sarà effettivo a tutti e tre i livelli statali (federale, cantonale e comunale). Di conseguenza, se il progetto andrà a buon fine, i coniugi saranno tassati separatamente come le coppie non sposate. Dovranno quindi compilare due dichiarazioni d'imposta distinte.

Le discussioni sono poi state interrotte verso le 13.00. Continueranno lunedì prossimo, ha detto il presidente degli Stati Andrea Caroni (PLR/AR).