Poca fortuna per Marco Chiesa in aula. L'iniziativa del suo partito «No a una Svizzera da dieci milioni!» è stata respinta senza controprogetto.

Senza sorprese, alla conclusione di un dibattito meno lungo rispetto a quello tenutosi al Nazionale nel settembre scorso, anche il Consiglio degli Stati ha respinto lunedì l'iniziativa dell'UDC «No a una Svizzera da 10 milioni» per 29 voti a 9 e 6 astenuti.

Il plenum non è poi nemmeno entrato in materia – 29 voti a 15 – su tre controprogetti diretti difesi in aula da Petra Gössi (PLR/SZ), Daniel Fässler (Centro/AI) e Heidi Z'Graggen (Centro/UR).

L'esito del voto sull'iniziativa era scontato: ad eccezione dell'UDC, tutti i gruppi parlamentari sotto il «Cupolone» hanno sostenuto che il testo dei democentristi, conosciuto anche come «iniziativa per la sostenibilità», non risolverà affatto i problemi legati all'immigrazione se accolto alle urne, ma porterà alla disdetta degli accordi bilaterali con l'Ue, con ripercussioni negative sul benessere della Svizzera e la sua sicurezza.