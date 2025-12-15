  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La sostiene solo l'UDC Per il Consiglio degli Stati, l'Iniziativa 10 milioni va respinta senza controprogetto

SDA

15.12.2025 - 19:49

Poca fortuna per Marco Chiesa in aula. L'iniziativa del suo partito «No a una Svizzera da dieci milioni!» è stata respinta senza controprogetto.
Poca fortuna per Marco Chiesa in aula. L'iniziativa del suo partito «No a una Svizzera da dieci milioni!» è stata respinta senza controprogetto.
Keystone

Senza sorprese, alla conclusione di un dibattito meno lungo rispetto a quello tenutosi al Nazionale nel settembre scorso, anche il Consiglio degli Stati ha respinto lunedì l'iniziativa dell'UDC «No a una Svizzera da 10 milioni» per 29 voti a 9 e 6 astenuti.

Keystone-SDA

15.12.2025, 19:49

15.12.2025, 20:14

Il plenum non è poi nemmeno entrato in materia – 29 voti a 15 – su tre controprogetti diretti difesi in aula da Petra Gössi (PLR/SZ), Daniel Fässler (Centro/AI) e Heidi Z'Graggen (Centro/UR).

L'esito del voto sull'iniziativa era scontato: ad eccezione dell'UDC, tutti i gruppi parlamentari sotto il «Cupolone» hanno sostenuto che il testo dei democentristi, conosciuto anche come «iniziativa per la sostenibilità», non risolverà affatto i problemi legati all'immigrazione se accolto alle urne, ma porterà alla disdetta degli accordi bilaterali con l'Ue, con ripercussioni negative sul benessere della Svizzera e la sua sicurezza.

I più letti

Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set
Disarma l'attentatore e salva delle vite: ecco Ahmed, il fruttivendolo diventato eroe di Sydney
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Un 30enne falsifica un ordine di marcia, ma fallisce per una svista

Altre notizie

Preventivo 2026. Il Consiglio nazionale approva un milione in più per lottare contro la violenza sulle donne

Preventivo 2026Il Consiglio nazionale approva un milione in più per lottare contro la violenza sulle donne

Ecco i dati. Gli svizzeri spendono sempre di più, ma la crescita sta rallentando

Ecco i datiGli svizzeri spendono sempre di più, ma la crescita sta rallentando

Allevamenti. San Gallo e Turgovia eliminano le misure di protezione contro l'aviaria

AllevamentiSan Gallo e Turgovia eliminano le misure di protezione contro l'aviaria