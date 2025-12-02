È iniziato oggi al Consiglio degli Stati il lungo dibattito concernente il preventivo 2026 della Confederazione, tema che - come da tradizione - sarà al centro della sessione invernale delle Camere federali. Keystone

È iniziato al Consiglio degli Stati il lungo dibattito sul preventivo 2026, che occuperà entrambe le Camere durante le tre settimane della sessione invernale.

Keystone-SDA SDA

Al centro del dibattito ci saranno in particolare un supplemento di diverse decine di milioni per l'esercito e il finanziamento (10 milioni) dei treni notturni per Malmö (Svezia). In questo ultimo caso la commissione delle finanze degli Stati (CdF-S) si oppone, quella del Nazionale (CdF-N) è favorevole.

Il Consiglio federale prevede entrate complessive per quasi 90,4 miliardi di franchi e uscite totali per circa 91 miliardi di franchi, ha spiegato il relatore commissionale Jakob Stark (UDC/TG).

Con le proposte della CdF-S, le entrate aumenterebbero di 26,7 milioni di franchi. Le uscite sarebbero superiori di 14,2 milioni di franchi rispetto al progetto governativo. Il margine di manovra per il rispetto del freno all'indebitamento sarebbe di 384,9 milioni di franchi.

Agricoltura e esercito, temi controversi

La CdF-S ha previsto diversi aumenti ad alcune voci di bilancio, in particolare nell'agricoltura. La commissione del Consiglio degli Stati propone infatti di utilizzare le entrate supplementari provenienti dal Cantone di Ginevra (290 milioni) per sostenere maggiormente questo settore. La maggioranza della commissione omologa del Nazionale propone da parte sua di destinare le entrate fiscali supplementari all'assicurazione contro la disoccupazione.

Altro tema controverso sarà l'esercito: il Consiglio degli Stati dovrebbe approvare un aumento di 70 milioni del budget destinato alla difesa, che raggiungerebbe così i 2,78 miliardi. Il Nazionale dovrebbe seguire l'esempio dei «senatori» e accogliere un incremento del budget destinato alle forze armate, nonostante l'opposizione della sinistra.

La CdF-S intende inoltre risparmiare sul personale federale. Considerato il basso tasso di inflazione, intende eliminare la compensazione del rincaro per l'amministrazione, con un risparmio di 34 milioni di franchi. Inoltre, intende risparmiare circa sei milioni di franchi nelle attività di pubbliche relazioni della Confederazione.

Il Preventivo passa al Nazionale giovedì

Altre voci di bilancio hanno suscitato dibattito in commissione, come ad esempio uno stanziamento supplementare di 10 milioni per promuovere il settore vitivinicolo svizzero, sostenuto dalla CdF-S. Un aiuto respinto invece dalla CdF-N grazie al voto decisivo della sua presidente.

Come sempre, le discussioni si annunciano lunghe e animate: al Consiglio nazionale, che affronterà il preventivo della Confederazione giovedì, sono state presentate ben 79 proposte di minoranza.