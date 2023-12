Preventivo della Confederazione: rimangono divergenze su esercito, UNRWA e politica regionale Keystone

Nuovo passo avanti in vista dell'adozione del Preventivo 2024 della Confederazione: il Consiglio degli Stati si è riunito stamane per esaminare le dodici divergenze che separavano le due Camere dopo la prima lettura.

Tra quelle rimaste dopo il secondo passaggio oggi alla Camera dei cantoni, quelle più significative riguardano esercito, UNRWA e politica regionale.

Oggi i «senatori» hanno infatti ribadito la necessità di aumentare le spese destinate all'esercito a una quota dell'1% del PIL entro il 2030, e non entro il 2035 come vorrebbero Consiglio federale e nazionale.

Gli Stati si sono discostati dal Nazionale in altre due voci di spesa significative: il sostegno – 20 milioni di franchi – all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) e il versamento – 25 milioni – al fondo per la politica regionale.

Con queste decisioni, il deficit strutturale del preventivo – ossia la parte che non rispetta il vincolo del freno all'indebitamento – sale a 60 milioni di franchi (18 milioni nella versione uscita dai banchi del Nazionale).

Per rientrare nelle disposizioni legali, in prima lettura gli Stati avevano optato per un blocco dei crediti, ciò significa che non si sarebbe potuto spendere più di quanto iscritto a bilancio. Oggi i «senatori» hanno invece adottato la soluzione scelta dal Consiglio nazionale, ossia una diminuzione dei versamenti al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF). Quest'ultimo vedrà quindi le sue entrate ridursi di 60 milioni di franchi, a 5,885 miliardi.

Il dossier torna ora alla Camera del popolo, che ne discuterà lunedì.

