Fabio Regazzi (Centro/TI) chiede una strategia nazionale per contrastare la manipolazione di immagini (deepfake), eseguita sovente a scopo di ricatto.. Keystone

La Svizzera ha bisogno una strategia contro l'uso abusivo delle immagini, accordando particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani.

Keystone-SDA SDA

Lo chiede una mozione di Fabio Regazzi (Centro/Ti) adottata oggi dal Consiglio degli stati per 36 voti a 9. Il dossier va al Nazionale.

Stando al ticinese, attualmente si fa tropo poco contro contro la produzione e l’utilizzo di immagini false (deepfake), specie a sfondo pedoponografico, il tutto facilitato dall'intelligenza artificiale.

Le false foto di nudo o i video porno deepfake sono utilizzati per estorcere denaro o vere immagini sessualmente esplicite, ha spiegato Regazzi, specificando che le vittime sono spesso anche minorenni. Per questo è necessario elaborare un approccio globale per la protezione dalle massicce violazioni della personalità e dalla violenza pedocriminale in rete tramite immagini manipolate. Al momento, infatti, la ciberstrategia nazionale non tratta né il problema delle immagini manipolate, che sta diventando un fenomeno di massa, né la ciberpedocriminalità.

Il «ministro» di giustizia e polizia, Beat Jans, ha tentato invano di convincere il plenum che la Svizzera dispone già degli strumenti necessari per contrastare questo fenomeno, come dimostrano i successi investigativi recenti, possibili anche grazie alla cooperazione internazionale. Per questo non è necessaria una strategia nazionale, anche perché la lotta al fenomeno passa in primis dai Cantoni.