  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Camere federali Il «senatore» Bischof è malato e deve saltare la sessione invernale

SDA

19.11.2025 - 14:47

Pirmin Bischof (Centro/SO) siede a Berna dal 2007, prima al Nazionale e poi agli Stati
Pirmin Bischof (Centro/SO) siede a Berna dal 2007, prima al Nazionale e poi agli Stati
Keystone

A causa di una grave infezione gastrointestinale, il consigliere agli Stati Pirmin Bischof (Centro/SO) dovrà saltare la sessione invernale delle Camere federali. Lo scrive oggi in una nota il gruppo parlamentare del Centro.

Keystone-SDA

19.11.2025, 14:47

19.11.2025, 15:49

Bischof è attualmente ricoverato in ospedale. Ha chiesto di essere esonerato per tutta la durata della sessione a titolo precauzionale, viene precisato.

Il 66enne «senatore» solettese è a capo del gruppo del Centro alla Camera dei cantoni. Questo incarico verrà temporaneamente assunto dalla vice di Bischof, Brigitte Häberli-Koller (TG).

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Ecco le persone che compaiono nei documenti di Epstein già resi pubblici
Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate
Un'insegnante ha inserito un tampone in una 13enne durante un campo estivo in Ticino?
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»

Altre notizie

Svizzera. Trasferimento del traffico, previsti investimenti e incentivi finanziari

SvizzeraTrasferimento del traffico, previsti investimenti e incentivi finanziari

Credito aggiuntivo. Il Consiglio federale chiede 50 milioni per aiuti emergenza a popolazione civile in Sudan

Credito aggiuntivoIl Consiglio federale chiede 50 milioni per aiuti emergenza a popolazione civile in Sudan

In vigore da gennaio 2026. Fino a tre anni di detenzione per gli autori di stalking in Svizzera

In vigore da gennaio 2026Fino a tre anni di detenzione per gli autori di stalking in Svizzera