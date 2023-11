L'uscente Marco Chiesa è stato il più votato nel primo turno in Ticino. Keystone

Ultima tornata di ballottaggi per il Consiglio degli Stati oggi in cinque cantoni. In Ticino sono ancora due i «senatori» da eleggere, mentre a Zurigo, Argovia, Soletta e Sciaffusa c'è solo ancora una poltrona da attribuire.

Corsa a cinque in TICINO per le due poltrone nella Camera dei Cantoni, con l'uscente presidente dell'UDC svizzera Marco Chiesa in testa al primo turno (con 39'024 schede) e già molto vicino alla riconferma.

Il seggio rimasto vacante dall'elezione di Marina Carobbio (PS) nel governo cantonale vede ora in «pole position» due consiglieri nazionali «borghesi»: Fabio Regazzi del Centro (secondo con 28'749 schede il 22 ottobre) e Alex Farinelli del PLR (terzo con 27'221 preferenze).

Rimangono in corsa anche la consigliera nazionale dei Verdi Greta Gysin (22'321 schede), sostenuta dal PS, il cui candidato, il consigliere nazionale Bruno Storni (19'359 voti) ha rinunciato al ballottaggio, e Amalia Mirante di «Avanti con Ticino & Lavoro» (13'744 voti al primo turno).

La situazione a Zurigo...

Nel canton ZURIGO il consigliere agli Stati del PS Daniel Jositsch è stato comodamente riconfermato al primo turno con più di 236'000 voti. Secondo si era piazzato con 154'910 preferenze il consigliere nazionale dell'UDC Gregor Rutz e terza la deputata nella Camera del popolo del PLR Regine Sauter (120'571 schede).

La liberale radicale ha rinunciato al ballottaggio e il PLR – che dal 1983 ha avuto ininterrottamente un rappresentante agli Stati, da ultimo Ruedi Noser che non si è ricandidato – ha deciso di sostenere il candidato dell'UDC.

In corsa rimane pure la consigliera nazionale del PVL Tiana Angelina Moser, quarta il 22 ottobre con 105'604 voti, che in questa occasione gode dell'appoggio del PS, dei Verdi e del PEV. Il Centro ha invece deciso di lasciare libertà di voto.

... in Argovia...

In ARGOVIA è stato riconfermato al primo turno il presidente del PLR svizzero Thierry Burkart. Dopo il ritiro del «senatore» dell'UDC Hansjörg Knecht, che non si ripresentava, la corsa per la seconda poltrona sarà ora fra il consigliere nazionale dell'UDC Benjamin Giezendanner, secondo al primo turno con 86'430 preferenze, e la collega al Nazionale Marianne Binder-Keller del Centro (quarta il 22 ottobre con 48'414 schede).

La consigliera nazionale del PS Gabriela Suter, terza al primo turno con 51'930 voti, ha rinunciato al ballottaggio in favore della candidatura di centro-sinistra di Binder-Keller, ritenendo che in un cantone borghese come l'Argovia la candidata del Centro abbia più possibilità di successo.

.. nel Canton Soletta...

Nel canton SOLETTA il «senatore» Pirmin Bischof del Centro è stato riconfermato al primo turno per il suo quarto mandato con oltre 46'000 preferenze.

Per la poltrona che era del consigliere agli Stati del PS Roberto Zanetti, che non si è ripresentato, sono ora in corsa la consigliera nazionale del PS Franziska Roth, seconda al primo turno con 30'602 schede, e il consigliere nazionale dell'UDC Christian Imark, terzo il 22 ottobre con 29'176 schede.

... e nel Canton Sciaffusa

Nel canton SCIAFFUSA c'è stata al primo turno la riconferma del consigliere agli Stati dell'UDC Hannes Germann. Il ballottaggio sarà una corsa a due fra l'altro uscente, l'indipendente Thomas Minder, che il 22 ottobre è giunto solo terzo (con 12'045 schede), ed è stato superato dal candidato del PS ed ex municipale di Sciaffusa Simon Stocker (13'456 voti).

pl, ats