SvizzeraVerso patenti di guida solamente in formato digitale
SDA
3.6.2026 - 11:51
In futuro, i conducenti non dovrebbero più avere con sé la patente fisica. È l'opinione del Consiglio degli Stati che, dopo il Nazionale, ha approvato oggi una mozione che mira all'introduzione della licenza di condurre digitale. Il dossier va al Consiglio federale.
Keystone-SDA
03.06.2026, 11:51
03.06.2026, 11:59
SDA
Anche il Consiglio federale sostiene la digitalizzazione delle patenti e delle licenze di circolazione. In futuro questi documenti dovranno essere riconosciuti per legge come prove elettroniche equivalenti alla patente fisica – che potrà sempre essere richiesta – e potranno essere esibiti in formato digitale in occasione dei controlli.
L'obbligo di portare con sé i documenti fisici dovrebbe quindi essere abolito. Questa imposizione è obsoleta, secondo il plenum. I controlli diventerebbero così anche più efficienti.
I documenti digitali potrebbero essere collegati ai servizi di e-government, il che semplificherebbe notevolmente le procedure sia per i cittadini che per le autorità.