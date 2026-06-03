In un prossimo futuro, la patente fisica potrà essere affiancata a una versione digitale.
Keystone
In futuro, i conducenti non dovrebbero più avere con sé la patente fisica. È l'opinione del Consiglio degli Stati che, dopo il Nazionale, ha approvato oggi una mozione che mira all'introduzione della licenza di condurre digitale. Il dossier va al Consiglio federale.
Anche il Consiglio federale sostiene la digitalizzazione delle patenti e delle licenze di circolazione. In futuro questi documenti dovranno essere riconosciuti per legge come prove elettroniche equivalenti alla patente fisica – che potrà sempre essere richiesta – e potranno essere esibiti in formato digitale in occasione dei controlli.
L'obbligo di portare con sé i documenti fisici dovrebbe quindi essere abolito. Questa imposizione è obsoleta, secondo il plenum. I controlli diventerebbero così anche più efficienti.
I documenti digitali potrebbero essere collegati ai servizi di e-government, il che semplificherebbe notevolmente le procedure sia per i cittadini che per le autorità.