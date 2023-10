Il "senatore" Daniel Jositsch ce l'ha fatta: è stato rieletto al primo turno nel canton Zurigo Keystone

Come preannunciavano le prime proiezioni, il «senatore» zurighese Daniel Jositsch (PS) è stato rieletto oggi al primo turno al Consiglio degli Stati nel cantone più popoloso della Svizzera (più di 1,5 milioni di abitanti).

Candidato anche alla successione di Alain Berset in Consiglio federale, il socialista ha ottenuto 236'775 voti, mentre la maggioranza assoluta si situava a 218'128 suffragi, stando ai dati diramati dalla Cancelleria cantonale. La partecipazione è stata del 47,47%.

Dietro Jositsch, al secondo posto si è piazzato il candidato dell'UDC Gregor Rutz con 154'910 voti, staccando le altre candidate Regine Sauter (PLR) con 120'571 suffragi e Tiana Moser (PVL) con 105'604. Il democentrista non ha però raggiunto la maggioranza assoluta. Il secondo seggio zurighese al Consiglio degli Stati sarà quindi deciso nel ballottaggio del 19 novembre.

Dietro Sauter e Moser, oggi si sono classificati rispettivamente Daniel Leupi (Verdi) con 97'520 voti, Philipp Kutter (Alleanza del Centro) con 66'770 suffragi, e Nik Gugger (PEV) con 32'941.

Nel canton Zurigo non si ripresentava l'altro uscente Ruedi Noser (PLR). Ora per i liberali-radicali non sarà facile confermare il seggio agli Stati.

mp, ats