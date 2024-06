Ormai considerate obsolete, le tariffe per le cure ambulatoriali in vigore dal 2004 (TARMED), saranno sostituite da inizio 2026 dalla nuova struttura tariffale per singola prestazione TARDOC e da una struttura tariffale con importi forfettari.

Immagine simbolica. sda

SDA

Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale che ha approvato, anche se solo parzialmente, le due strutture tariffali fissando i requisiti per la loro introduzione.

Rispetto alle proposte avanzate dai partner tariffali (assicuratori malattia e medici(ospedali), sarà necessario eseguire adeguamenti per coordinare le due strutture tariffali, sviluppate separatamente, sottolinea una nota governativa odierna.

cp, ats