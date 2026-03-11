Raphaël Bourquin sull'uomo di Kherzers che s'è dato fuoco: «Di recente potrebbe aver avuto qualche problema» Raphaël Bourquin, procuratore generale di Friburgo, ha tracciato un primo ritratto del presunto sospettato, invitando però alla cautela. 11.03.2026

Un uomo sulla sessantina, presumibilmente mentalmente instabile, ha probabilmente appiccato il devastante incendio in un autopostale a Kerzers (FR) martedì sera. La polizia lo stava cercando da mezzogiorno.

Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì sera, sei persone sono morte nell'incendio di un autopostale nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo.

Un uomo mentalmente instabile si sarebbe dato fuoco all'interno del mezzo, prima che l'incendio si propagasse all'intero veicolo.

La polizia lo stava cercando da mezzogiorno dopo che un ospedale ne aveva denunciato la scomparsa. Mostra di più

Il presunto autore dell'incendio dell'autopostale a Kerzers (FR) era noto alla polizia cantonale bernese per abuso di stupefacenti, come hanno confermato alla RTS le autorità.

Era stato ricoverato in un ospedale del canton Berna, che ne ha denunciato la scomparsa poco dopo le 13.00 di martedì.

«È stata immediatamente avviata un'indagine e sono state adottate misure di ricerca, ma nel pomeriggio la persona non era ancora stata ritrovata e non c'erano indicazioni concrete su dove si trovasse», ha dichiarato un portavoce alla RTS, a cui ha spiegato che sono state mobilizzate diverse pattuglie per localizzarlo.

L'uomo, sulla sessantina, era stato segnalato anche nel sistema di ricerca nazionale Ripol.

Nessun indizio che fosse pericoloso

La polizia era pure in contatto con persone vicine a lui e con i suoi parenti per ottenere informazioni su un eventuale pericolo per sé o per gli altri. Fino a ieri, giorno della tragedia, non c'erano però indicazioni che facessero pensare che lo fosse.

Secondo le indagini della polizia friburghese, l'uomo sarebbe salito a bordo dell'autobus a Düdingen intorno alle 17.45 e si sarebbe dato fuoco a Kerzers intorno alle 18.25.

Quello che è successo nel frattempo deve essere ricostruito analizzando le telecamere di sorveglianza.

La polizia ipotizza che il cittadino svizzero del Canton Berna sia tra le persone decedute, ma non può ancora dirlo con assoluta certezza.

L'identificazione delle vittime è ancora in corso, come ha dichiarato mercoledì ai media il comandante della polizia cantonale di Friburgo, Philippe Allain, a Granges-Paccot.