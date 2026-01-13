  1. Clienti privati
Svizzera Dal 1° febbraio in vigore nuovi criteri per la donazione di sangue

SDA

13.1.2026 - 09:47

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Dal 1° febbraio 2026 le persone che hanno ricevuto una trasfusione di sangue, hanno soggiornato nel Regno Unito per un lungo periodo o sono state sottoposte a determinati interventi medici potranno nuovamente donare il sangue. Lo ha annunciato oggi Trasfusione CRS Svizzera.

Keystone-SDA

13.01.2026, 09:47

La novità sopprime «per la prima volta dopo più di vent'anni i criteri centrali di esclusione per la donazione di sangue», si legge in un comunicato. Le regole finora applicate si basavano sul rischio di una trasmissione della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD) mediante il sangue.

Un gruppo di esperti della vCJD ha effettuato una nuova valutazione del rischio alla luce delle più recenti conoscenze. I risultati indicano che, allo stato attuale, il rischio di trasmissione tramite trasfusione di sangue è considerato estremamente basso.

Di conseguenza, Trasfusione CRS Svizzera ha presentato a Swissmedic, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, una revisione dei criteri, approvata nel luglio scorso.

