Dalla guerra alla pompa di benzina: la Svizzera è pronta ad affrontare la crisi del petrolio? La risposta in 5 punti

Il conflitto in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz hanno fatto impennare i prezzi del petrolio e alcuni Paesi stanno già soffrendo per la carenza di carburante. Finora i serbatoi della Svizzera sono rimasti pieni. La tregua di due settimane tra Iran e Stati Uniti ha dato un po' di respiro al mercato internazionale? Ma i prezzi scenderanno di conseguenza? Ecco, in cinque punti, come funziona.

I prezzi della benzina sono aumentati in Svizzera dall'inizio del conflitto in Medio Oriente. KEYSTONE

Valérie Passello Valérie Passello

La scorsa settimana, i clienti della stazione di servizio Agrola di Saint-Maurice, in Vallese, hanno visto un messaggio esposto alla pompa e alla cassa: «L'attuale situazione in Medio Oriente sta portando a un forte aumento dei prezzi del petrolio, con conseguente significativo aumento dei prezzi del carburante».

Gli automobilisti che si fermano a fare il pieno sono invitati ad accettare le «sincere scuse» del gestore della stazione.

«Anche se deploriamo questo sviluppo, è totalmente fuori dal nostro controllo. Stiamo solo trasferendo gli aumenti che noi stessi stiamo subendo senza approfittarne per aumentare i nostri margini», si spiega.

Il messaggio si conclude affermando che «Il personale non è in alcun modo responsabile di questa situazione» e che deve essere trattato con il consueto rispetto.

Vedere i prezzi fluttuare alla pompa in Svizzera a causa dei conflitti globali, o anche delle dichiarazioni di Donald Trump, solleva una serie di domande. Ecco una panoramica:

La Svizzera dispone di riserve di carburante?

Sì, secondo l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), grazie alle riserve obbligatorie, la Svizzera dispone di una quantità di benzina, diesel e olio combustibile extra leggero sufficiente per quattro mesi e mezzo.

La riserva di paraffina, invece, soddisferebbe il fabbisogno del Paese per tre mesi.

Secondo i dati forniti dal Blick, la Svizzera dispone di 14,4 milioni di barili di benzina e diesel e di 8,6 milioni di barili di olio combustibile.

Più precisamente, queste scorte appartengono alle società che immettono questi prodotti sul mercato.

Da dove proviene il carburante usato in Svizzera?

Non avendo giacimenti di petrolio, la Svizzera deve importare tutto il petrolio grezzo e raffinato via nave, oleodotto, ferrovia o camion.

Avenergy Svizzera sottolinea che fino alla chiusura della raffineria di Collombey nel 2015, la Libia era il principale fornitore di greggio.

Oggi i prodotti petroliferi importati, già raffinati, provengono quasi esclusivamente dall'Unione Europea, mentre il greggio viene acquistato principalmente dagli Stati Uniti (circa il 50%).

La Nigeria è il secondo fornitore di greggio del nostro Paese. La raffineria di Cressier, nel canton Neuchâtel, raffina il greggio importato.

Qual è l'impatto della situazione in Medio Oriente?

L'approvvigionamento di petrolio della Svizzera non dipende dalle navi che transitano sullo Stretto di Hormuz.

Ma il conflitto in Medio Oriente ha un impatto: non appena le tensioni nella regione si accendono, i mercati si fanno prendere dal panico e anticipano potenziali problemi di approvvigionamento, facendo salire il prezzo del barile di petrolio.

Pure l'allentamento delle tensioni può avere un effetto rapido.

Ad esempio, con l'annuncio di mercoledì di una tregua tra Iran e Stati Uniti, il prezzo del barile di petrolio è crollato sotto i 100 dollari.

È probabile che questo abbia un rapido impatto sui prezzi alla pompa, la cui impennata ha costretto nelle ultime settimane diversi Paesi a prendere misure per ridurre i consumi e proteggere le persone più a rischio, cosa che non è avvenuta in Svizzera.

Come viene calcolato il prezzo della benzina in Svizzera?

Sul suo sito web, il TCS indica che i prezzi dipendono da tre fattori: le imposte statali, come l'IVA o i dazi all'importazione, che rappresentano circa il 50% del prezzo.

Il secondo fattore sono i costi di distribuzione. Questi includono lo stoccaggio, il trasporto, la gestione delle stazioni di servizio, la compensazione delle emissioni di CO2, ecc.

Infine, ci sono i costi di approvvigionamento e di trasporto.

I costi di approvvigionamento sono influenzati dal prezzo del greggio sui mercati internazionali, dai costi di raffinazione e dal valore del dollaro.

Per quanto riguarda il trasporto, la particolarità della Svizzera è che i carburanti sono trasportati principalmente via acqua attraverso il Reno.

Il TCS aggiunge che il livello del fiume determina il carico massimo delle navi che trasportano carburante.

Se il fiume è basso, le navi dovranno essere meno cariche e saranno necessari più viaggi per garantire le consegne, con un conseguente aumento dei prezzi.

Keystone-ATS

C'è il rischio di una carenza di carburante in Svizzera?

«In caso di problemi di importazione, l'AEP cercherà innanzitutto di garantire il 100% dell'approvvigionamento del Paese liberando le riserve obbligatorie, prima di ridurre il consumo a tappe, se necessario», afferma l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico.

Finora la Svizzera sta bene e può contare sulle sue riserve.

Intervistato da «Forum» su RTS, Edouard Gantès, specialista della Fondazione CRES (Centre de Recherches Entreprises et Sociétés) ci rassicura: «La Svizzera è in un mercato comune con partner affidabili. La vera difficoltà è il coordinamento. Dobbiamo evitare azioni solitarie da parte di tutti i Paesi e non aggiungere disordine a un disordine già esistente».

Parlando con Swissinfo il 17 marzo, il portavoce di Avenergy Ueli Bamert ha dichiarato: «Il nostro approvvigionamento di prodotti petroliferi è sempre garantito, non c'è alcun timore di carenza».

Tuttavia, il timore che il conflitto in Medio Oriente possa protrarsi a lungo rimane.

Una crisi di lunga durata porterebbe prima a un'impennata dei prezzi e poi, potenzialmente, a una penuria.