Da questa mattina le esportazioni elvetiche verso l'America sono soggette a dazi del 31%. (Foto archivio) Keystone

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump «per trovare rapidamente soluzioni» sulla scia della guerra dei dazi lanciata dal tycoon.

Keystone-SDA SDA

In una telefonata con il presidente «ho espresso la posizione svizzera sul commercio bilaterale e possibili risposte alle aspettative americane», ha scritto oggi la consigliera federale su X. «Proseguiremo le discussioni per trovare rapidamente soluzioni nell'interesse dei nostri due Paesi», ha aggiunto.

Il colloquio tra i due leader ha avuto luogo alle 15:00 (ora svizzera) ed è durato circa 25 minuti ha dichiarato a Keystone-ATS Pascal Hollenstein, portavoce del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Come noto oggi sono entrati ufficialmente in vigore i dazi supplementari voluti dal presidente degli Stati Uniti annunciati la scorsa settimana. Le esportazioni elvetiche verso l'America dalle 6:01 di questa mattina sono soggette a balzelli doganali del 31%.

Di fronte ai «superdazi» statunitensi inflitti alla Confederazione, il Consiglio federale ha nominato oggi l'ambasciatore Gabriel Lüchinger quale inviato speciale per gli USA e istituito una struttura ad hoc diretta dal capo della diplomazia elvetica, Ignazio Cassis.

Questa organizzazione, incaricata di guidare le relazioni tra i due Paesi, è già in funzione – si legge in una nota governativa diramata oggi in occasione della seduta settimanale dell'Esecutivo – e sarà operativa fino al 31 dicembre.