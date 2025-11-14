Trovato un accordo sui dazi tra gli USA e la Svizzera

Il consigliere federale Guy Parmelin ha manifestato ottimismo dopo l'incontro con il rappresentante della Casa Bianca per il commercio. (Immagine d'archivio) sda

Svizzera e Stati Uniti hanno trovato un'intesa nella complessa questione dei dazi doganali. Questi ultimi passano dall'attuale 39% al 15%. Lo ha annunciato il Consiglio federale su X.

Keystone-SDA SDA

Il governo nel suo post ha ringraziato il presidente statunitense Donald Trump per il suo impegno costruttivo. Maggiori informazioni - si legge - verranno fornite attorno alle 16:00.

Successo dei negoziati, trovata soluzione tra Svizzera e USA, i dazi scendono al 15 %. Grazie al Presidente Trump @POTUS per l’impegno costruttivo. Buon incontro @USTradeRep con l’ambasciatore J. Greer. Il Consiglio federale comunicherà oggi alle 16:00.🇨🇭🤝🇺🇸 — Bundesrat • Conseil fédéral • Consiglio federale (@BR_Sprecher) November 14, 2025

Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), si è recato ieri a Washington dove ha avuto colloqui in particolare con il rappresentante della Casa Bianca per il commercio Jamieson Greer.

«Abbiamo avuto una discussione molto positiva e siamo riusciti a chiarire quasi tutti i punti», ha detto stamani alla radio svizzero tedesca SRF il consigliere federale.

«Gli scambi sono stati molto positivi», ha dichiarato dal canto suo alla stampa un alto funzionario americano che ha partecipato all'incontro tra i due uomini, citato dall'agenzia di stampa France-Presse.

Jamieson Greer si felicita per accordo

Il rappresentante della Casa Bianca per il commercio Jamieson Greer, commentando ai microfoni della CNBC l'accordo sui dazi trovato con Berna, si è detto «molto felice».

Greer, che ieri a Washington ha incontrato il consigliere federale Guy Parmelin, ha sottolineato l'importanza dell'intesa per l'industria americana. Ha in particolare parlato di «molti» prodotti farmaceutici, oro ed equipaggiamenti ferroviari che la Svizzera invierà negli Stati Uniti.