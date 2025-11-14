  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal 39 al 15% Trovato un accordo sui dazi tra gli USA e la Svizzera

SDA

14.11.2025 - 15:07

Il consigliere federale Guy Parmelin ha manifestato ottimismo dopo l'incontro con il rappresentante della Casa Bianca per il commercio. (Immagine d'archivio)
Il consigliere federale Guy Parmelin ha manifestato ottimismo dopo l'incontro con il rappresentante della Casa Bianca per il commercio. (Immagine d'archivio)
sda

Svizzera e Stati Uniti hanno trovato un'intesa nella complessa questione dei dazi doganali. Questi ultimi passano dall'attuale 39% al 15%. Lo ha annunciato il Consiglio federale su X.

Keystone-SDA

14.11.2025, 15:07

14.11.2025, 16:11

Il governo nel suo post ha ringraziato il presidente statunitense Donald Trump per il suo impegno costruttivo. Maggiori informazioni - si legge - verranno fornite attorno alle 16:00.

Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), si è recato ieri a Washington dove ha avuto colloqui in particolare con il rappresentante della Casa Bianca per il commercio Jamieson Greer.

«Abbiamo avuto una discussione molto positiva e siamo riusciti a chiarire quasi tutti i punti», ha detto stamani alla radio svizzero tedesca SRF il consigliere federale.

«Gli scambi sono stati molto positivi», ha dichiarato dal canto suo alla stampa un alto funzionario americano che ha partecipato all'incontro tra i due uomini, citato dall'agenzia di stampa France-Presse.

Jamieson Greer si felicita per accordo

Il rappresentante della Casa Bianca per il commercio Jamieson Greer, commentando ai microfoni della CNBC l'accordo sui dazi trovato con Berna, si è detto «molto felice».

Greer, che ieri a Washington ha incontrato il consigliere federale Guy Parmelin, ha sottolineato l'importanza dell'intesa per l'industria americana. Ha in particolare parlato di «molti» prodotti farmaceutici, oro ed equipaggiamenti ferroviari che la Svizzera invierà negli Stati Uniti.

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
Trovato un accordo sui dazi tra gli USA e la Svizzera
Lancio di uova contro Luis Rubiales, lo spagnolo si scaglia contro l'aggressore
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin

Altre notizie

Svizzera - USA. Ecco cosa c'è da sapere finora sull'accordo per i dazi tra Berna e Trump

Svizzera - USAEcco cosa c'è da sapere finora sull'accordo per i dazi tra Berna e Trump

Svizzera - USA. Ecco i momenti chiave delle discussioni tra Berna e Washington sui dazi

Svizzera - USAEcco i momenti chiave delle discussioni tra Berna e Washington sui dazi

Diplomazia. Cassis incontra il ministro degli esteri tedesco Wadephul a Berlino

DiplomaziaCassis incontra il ministro degli esteri tedesco Wadephul a Berlino