La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter potrebbe riunire oggi il governo. (Immagine d'archivio di aprile). Keystone

Secondo quanto riportato da vari media in modo concordante, il Consiglio federale oggi intende incontrarsi per una riunione di crisi in videoconferenza riguardo ai dazi del 39% sui beni elvetici importati negli USA.

Per ora non vi sono conferme né da parte della Cancelleria federale né dai Dipartimenti federali.