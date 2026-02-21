Il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Keystone

Berna sta analizzando con urgenza le conseguenze dell'annuncio di Donald Trump sull'introduzione di un dazio globale del 10% sulle importazioni negli Stati Uniti.

Keystone-SDA SDA

Il Dipartimento federale dell'economia (DEFR) evita per ora qualsiasi previsione sull'aliquota che verrà effettivamente applicata alle merci svizzere.

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, «prende atto della decisione della Corte suprema degli Stati Uniti e delle dichiarazioni del presidente americano» e «non le commenta».

Già in vigore da martedì mattina?

Il Consiglio federale ha incaricato gli uffici competenti di analizzare gli sviluppi e le loro conseguenze concrete e comunicherà «a tempo debito» eventuali decisioni.

Le ricadute effettive e l'evoluzione dei prossimi giorni vengono «analizzate in modo continuo e nel più breve tempo possibile», ha indicato oggi il DEFR a Keystone-ATS.

Interpellato sull'ipotesi di un'entrata in vigore già da martedì mattina di un'aliquota del 10% anche per la Svizzera, il Dipartimento non si è pronunciato.

L'obiettivo dei colloqui con Washington cambiano?

Nel merito, Berna assicura di non voler modificare la propria posizione nei colloqui in corso con Washington.

«L'obiettivo principale dei negoziati è sempre stato, fin dall'inizio, concludere un accordo giuridicamente vincolante che garantisca alle imprese svizzere la massima certezza del diritto possibile», sottolinea il DEFR.

«La Svizzera tiene conto degli sviluppi in corso nell'ambito delle trattative e punta a un risultato che raggiunga tale obiettivo, indipendentemente dalle evoluzioni giuridiche e politiche negli Stati Uniti», aggiunge il Dipartimento.

Le autorità non precisano se i negoziati potrebbero prolungarsi oltre la fine di marzo.

Cosa fa la SECO?

Esponenti della sinistra hanno chiesto di interrompere le trattative sui dazi dopo la decisione della Corte suprema americana.

Il DEFR ricorda tuttavia che, durante la consultazione sul mandato negoziale svoltasi in dicembre presso le Commissioni della politica estera e i Cantoni, «la possibilità di una decisione della Corte suprema degli Stati Uniti era nota».

«Né le Commissioni della politica estera né i Cantoni hanno chiesto l'interruzione dei negoziati in caso di una decisione corrispondente della più alta istanza giudiziaria americana», precisa il Dipartimento.

«Di conseguenza, la SECO continua ad attenersi agli orientamenti e al mandato che le sono stati conferiti».

Viaggio negli Stati Uniti di una delegazione elvetica

Lunedì intanto la Delegazione AELS/UE dell'Assemblea federale si recherà negli Stati Uniti per una visita di lavoro.

Al centro ci saranno colloqui a Washington D.C. con membri del Congresso statunitense. Successivamente la Delegazione si recherà a Indianapolis (Indiana).

Lo Stato del Midwest degli USA rappresenta un importante polo dell'industria farmaceutica e della tecnologia medica, indica un comunicato dei servizi del Parlamento.

L'obiettivo è curare a livello strategico le relazioni economiche bilaterali tra i due Paesi. Il viaggio, che terminerà venerdì, era previsto da tempo, ha precisato Andrea Anastasi, responsabile del settore internazionale.

La Delegazione sarà composta dal suo presidente, il consigliere agli Stati Damian Müller (PLR/LU), dalle consigliere nazionali Elisabeth Schneider-Schneiter (Centro/BL) e Christine Badertscher (Verdi/BE) e dai «senatori» Carlo Sommaruga (PS/GE) e Hannes Germann (UDC/SH).