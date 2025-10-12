Eder insieme a Viola Amherd, ai tempi in cui era il braccio destro della consigliera federale. Keystone

L'ex segretario generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Toni Eder ha ricevuto una buonuscita di 363'037 franchi dopo aver lasciato l'incarico alla fine del 2023.

Keystone-SDA SDA

Questo, sottolinea il «Sonntagsblick» in edicola oggi, malgrado le inadempienze emerse durante il suo mandato.

Eder continua peraltro a lavorare per la Confederazione in qualità di consulente esterno. Come onorario gli vengono corrisposti tra i 30'000 e i 40'000 franchi all'anno, con un tetto massimo complessivo di quasi 130'000 franchi fino alla fine del 2028, precisa il domenicale.

Contattato da Keystone-ATS, un portavoce del DDPS ha confermato queste cifre. L'ex alto funzionario fa ora parte del comitato «Supporto esterno alla gestione strategica» nel progetto Mitholz, che riguarda lo sgombero dell'ex deposito di munizioni dell'esercito nell'Oberland bernese.

In precedenza, nella sua funzione di segretario generale, Eder era stato il braccio destro della consigliera federale Viola Amherd per cinque anni. Aveva dovuto lasciare la posizione dopo che, nell'estate del 2023, era scoppiato il caso dei 96 carri armati Leopard 1 acquistati dal gruppo di armamenti detenuto dalla Confederazione Ruag MRO e poi abbandonati nel nord Italia, evidenzia il «Sonntagsblick». Il giornale ricorda inoltre come ora sia nel mirino di diversi parlamentari per l'esplosione dei costi legata all'acquisto dei caccia americani F-35.

Secondo l'ordinanza sul personale federale, l'indennità per i segretari generali in situazioni simili corrisponde a uno stipendio annuale. Nella classe salariale più alta, le buste paga possono raggiungere i 370'568 franchi.