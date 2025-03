Storico e colonnello dell'esercito, Martin Pfister, ha ottenuto ciò che cercava, ossia il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Al «ministro» di Zugo l'arduo compito di riportare tranquillità in un settore scosso negli ultimi anni da problemi e scandali. Ecco una panoramica.

Martin Pfister riuscirà a fare ordine all'interno del Dipartimento federale della Difesa? KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Dimissioni eccellenti

Fra le prima cose da fare, Pfister dovrà cercarsi un nuovo capo dell'esercito dopo le dimissioni di Thomas Süssli, che lascerà a fine anno.

Altra partenza eccellente, che Pfister dovrà sostituire, quella di Christian Dussey, capo del Servizio informativo della Confederazione (SIC), che rimarrà fino al 31 marzo 2026.

Per la consigliera federale dimissionaria, Viola Amherd, queste partenze daranno al nuovo capo del DDPS la libertà di scegliere i successori dopo una lunga procedura di selezione.

Lo scottante dossier RUAG

Altra gatta da pelare per Pfister è rappresentata da RUAG, società della Confederazione attiva negli armamenti.

Di recente, il Controllo federale delle finanze ha riscontrato irregolarità nell'attività dell'azienda in relazione al carro armato Leopard 1, con sospetta frode nella vendita di pezzi di ricambio.

Viola Amherd ha accennato anche a carenze nell'applicazione di regole e direttive all'interno dell'azienda. Ciò spiega come mai il Consiglio federale voglia aumentare la sua influenza su Ruag.

In futuro, l'azienda probabilmente non sarà più organizzata come società per azioni di diritto privato. Tra le altre opzioni, si sta valutando la reintegrazione di Ruag nel DDPS.

Secondo i piani del governo, il comparto attivo a livello internazionale di Ruag dovrà essere ceduto. Beyond Gravity, invece, la filiale spaziale di Ruag International, dovrà rimanere di proprietà della Confederazione, come deciso dal Parlamento, visto l'attuale contesto geostrategico.

Il finanziamento dell'esercito

Un altro problema che assilla il DDPS riguarda il finanziamento dell'esercito.

A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, il Parlamento ha deciso di aumentare il budget per l'anno in corso e il tetto di spesa per gli anni futuri. Entro il 2032, le risorse destinate alla truppa dovrebbero raggiungere l'1% del PIL. Spetta ora al DDPS definire le priorità.

Il denaro extra verrebbe utilizzato, ad esempio, per accelerare la modernizzazione delle truppe di terra e l'equipaggiamento.

La pianificazione concreta degli armamenti da acquistare non è ancora stata completata. Anche la difesa informatica deve essere rafforzata.

Mancano gli effettivi per l'esercito

Oltre alla modernizzazione della truppa, Pfister dovrà occuparsi anche di dotare l'esercito di un numero sufficiente di soldati.

Il Governo sta cercando soluzioni per rimediare alle lacune in questo comparto, che riguarda anche la protezione civile. Due le varianti proposte: la prima, denominata «Obbligo di prestare servizio di sicurezza», riguarda soltanto gli uomini svizzeri, che dovranno prestare servizio nell'esercito o nella protezione contro le catastrofi.

La seconda variante, chiamata «Obbligo di prestare servizio orientato al fabbisogno», prevede il mantenimento del servizio civile.

Qui la principale novità riguarda l'obbligo che sarà esteso anche alle donne svizzere. Entro la fine del 2027 il DDPS dovrà presentare al Consiglio federale una proposta su come procedere con i modelli di servizio.

La tempistica sui caccia F-35

Sempre in ambito militare, la Svizzera attende con ansia la fornitura dei primi nuovi caccia F-35 (ne sono stati acquistati 36) dal costruttore statunitense Lockheed Martin.

Questi aerei sostituiranno l'attuale flotta di F/A-18 Hornet e gli F-5 Tiger a partire dal 2030.

Il piano prevede che gli ingegneri svizzeri possano assemblare e testare alcuni dei nuovi caccia in Svizzera a partire dal 2027, dopo aver ricevuto un'adeguata formazione negli Stati Uniti e con il supporto tecnico del fabbricante.

Per la direzione del Dipartimento ciò significa rispettare i tempi previsti e garantire che non vi siano ritardi o superamenti dei costi.

Fare ordine nei Servizi segreti

Oltre a mettere ordine nell'esercito, Pfister dovrà anche occuparsi del SIC. La prevista revisione della legge dovrebbe offrire al SIC ulteriori possibilità di svolgere la propria missione.

Nella primavera di quest'anno, l'autorità di vigilanza indipendente sui servizi di intelligence ha individuato gravi carenze nell'amministrazione e nella gestione del personale.

Lo sport potrebbe essere un'opportunità, se...

Fra le altre priorità del DDPS figura anche lo sport: quest'estate la Svizzera ospiterà il Campionato europeo di calcio femminile.

A medio termine, lo sviluppo strategico della promozione sportiva, dallo sport di massa alle grandi manifestazioni, è una priorità per la direzione del DDPS.

Ma a causa della situazione finanziaria tesa della Confederazione, importanti investimenti nel settore sono a rischio.