Robert Scheidegger, segretario generale supplente del Dipartimento della difesa, può dare un cauto segnale di sollievo riguardo a diversi progetti di grande rilevanza. Keystone

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) rileva miglioramenti in diversi dei suoi grandi progetti.

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Dei 23 nuovi considerati prioritari, solo pochi non procedono secondo i piani. Tuttavia, i responsabili mettono in guardia da un eccessivo ottimismo. Preoccupa in particolare l'inflazione.

Alla fine dello scorso anno, diversi grandi progetti di approvvigionamento erano fonte di preoccupazione per il DDPS. Un trimestre più tardi, la situazione appare leggermente migliorata, ha detto oggi in conferenza stampa a Berna il segretario generale supplente del DDPS Robert Scheidegger, capo del settore pianificazione, controlling, digitalizzazione e sicurezza presso il dipartimento.

Motivo di soddisfazione sono, ad esempio, i notevoli progressi compiuti nel progetto relativo ai «Nuovi sistemi di produzione» (NEPRO) presso l'Ufficio federale di topografia (swisstopo) nonché in quello delle forze armate volto a modernizzare le telecomunicazioni, denominato con la sigla TC Es (per Telecomunicazione dell'esercito). Per questi progetti, usando una metafora stradale Scheidegger ha detto che il semaforo, che prima era rosso, è stato portato rispettivamente a verde (NEPRO) e a giallo (TC Es).

Tuttavia, questi e altri programmi di punta non hanno ancora raggiunto il traguardo. In particolare nel settore degli armamenti sono prevedibili costi aggiuntivi a causa dell'inflazione.