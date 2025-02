Decine di milioni scomparsi dalla Ruag: un ex-dirigente è sospettato di corruzione

Un carro armato Leopard 2 su una pista di prova a Thun. (immagine simbolica) Immagine: Keystone

Un ex dirigente di Ruag è indagato per corruzione. Ci sono state anche altre incongruenze presso l'azienda di armamenti di proprietà federale. blue News vi fornisce una panoramica.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un ex dirigente della Ruag è sospettato di frode.

Si presume che abbia causato ingenti perdite all'azienda attraverso la manipolazione di valutazioni e vendite di parti di armature oltre che aiutare aziende terze a ottenere grandi profitti.

L'azienda di armamenti di proprietà federale avrebbe ignorato gli avvertimenti interni.

Ruag gestisce i cosiddetti magazzini di spedizione per il Dipartimento federale della difesa.

In un comunicato ufficiale Ruag scrive: «Persone con un sospetto comportamento criminale hanno danneggiato l'azienda». Nel frattempo sono state presentate denunce penali. Mostra di più

«Ci sono indicazioni sostanziali di un sospetto comportamento criminale in diversi casi». È questa la conclusione del Controllo federale delle finanze (CDF), che ha indagato sulle irregolarità nelle transazioni riguardanti i carri armati Leopard 1 e 2.

I carri armati appartengono alla Ruag, l'azienda di armamenti di proprietà federale. Si tratta di sospetti di corruzione per milioni di franchi. blue News vi offre una panoramica.

La situazione iniziale

Ruag può guardare indietro a tempi turbolenti. Negli ultimi quattro anni si sono succeduti cinque CEO e tre CFO. Nel 2017, il gruppo di armamenti di proprietà federale ha realizzato un fatturato di 1,8 miliardi di franchi svizzeri e contava 8'500 dipendenti. Nel 2020, Ruag Holding AG è stata scorporata in Ruag MRO, che nel 2023 ha generato un fatturato di 741 milioni di franchi svizzeri, con 2'800 dipendenti.

Il governo federale stabilisce che l'azienda deve realizzare l'80% del suo fatturato con l'esercito svizzero. Ciò la rende un fornitore di servizi centrali per l'armata. Il restante 20% può essere realizzato sul mercato libero degli armamenti, dove i rischi sono enormi.

La frode

L'indagine non è ancora conclusa e viene portata avanti da uno studio legale. Tuttavia, l'Autorità di controllo finanziario ha già annunciato: «Ci sono sufficienti indizi di possibili frodi».

Si tratta di almeno un ex membro della direzione con una doppia funzione presso Ruag MRO e Ruag GmbH in Germania. Il potenziale danno finanziario dei casi finora noti si aggirerebbe intorno ai due milioni di euro.

L'ex dirigente sarebbe colpevole di corruzione nel commercio di veicoli blindati. La procura tedesca sta indagando.

Ecco come si è svolto l'affare delle armi

L'ex di Ruag ha usato la sua posizione per manipolare la vendita di veicoli cingolati dismessi e di parti di ricambio. Inizialmente l'azienda acquistava questi veicoli e parti di essi a prezzi forfettari - spesso in combinazione con una grande quantità di materiale di ricambio - senza che la merce fosse correttamente registrata nei sistemi di magazzino.

La merce acquistata veniva poi divisa in due gruppi sotto la supervisione del dipendente in questione: una parte veniva dichiarata «di valore» e lasciata nei libri contabili dell'azienda, mentre il resto veniva classificato come «di scarso valore» e venduto a un partner commerciale tedesco.

La maggior parte del prezzo di acquisto è stata falsamente attribuita al materiale presumibilmente di «alto valore», il che ha portato alla vendita del materiale dichiarato di «basso valore» a un prezzo di gran lunga inferiore all'effettivo valore di mercato.

L'azienda tedesca terza è stata in grado di rivendere i pezzi con un profitto elevato, a una società che appartiene al 50% al coniuge dell'ex dirigente responsabile.

Nessuno se ne è accorto perché le varie unità aziendali operavano in modo indipendente l'una dall'altra, ognuna con i propri sistemi informatici per la contabilità e la gestione delle scorte.

L'esempio dei pezzi di ricambio dai Paesi Bassi

L'approccio dell'accusa può essere illustrato con un esempio specifico. Nel luglio 2020, Ruag ha acquistato pezzi di ricambio usati per i carri armati Leopard 1 e Leopard 2 dal governo olandese per 4,5 milioni di euro. L'ex dipendente quadro ha avviato il contratto, ha valutato i pezzi e li ha successivamente assegnati.

Del materiale totale, ha assegnato pezzi per un valore presunto di 1,5 milioni di euro alla divisione Ruag in Svizzera. Un'analisi successiva ha dimostrato che il valore effettivo era di soli 380'000 euro; differenza che la società ha dovuto cancellare come perdita.

Tuttavia, ha assegnato pezzi per un valore presunto di 3 milioni di euro alla divisione Ruag in Germania, dove l'ex manager ricopriva anche una posizione dirigenziale. Questi sono stati poi venduti a un'azienda tedesca terza. Valore effettivo: fino a 48 milioni di euro.

Tuttavia, Ruag non era a conoscenza del valore effettivo del materiale a causa della valutazione falsificata dell'indagato. La società terza ha potuto intascare l'enorme profitto della rivendita. Se e quanto del denaro sia finito sul conto dell'imputato è oggetto di un procedimento penale in corso. Si applica la presunzione di innocenza.

L'informatore

Secondo il rapporto di audit del CDF, il Consiglio di amministrazione di Ruag ha ricevuto un rapporto di whistleblowing molto mirato nel settembre 2019. La relazione descrive dettagliatamente il comportamento sospetto dell'accusato.

La direzione del Gruppo ha permesso al membro della direzione di prendere posizione: nella dichiarazione non c'è però alcuna risposta all'accusa che il materiale sia stato venduto a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato per un guadagno personale.

La cultura aziendale

L'elevato numero di cambi di gestione ha reso molto difficile per Ruag MRO stabilire processi di gestione e controllo stabili, scrivono i revisori nella relazione. Di conseguenza, mancava una base stabile per la cooperazione tra la Direzione generale, il Consiglio di amministrazione e la Confederazione come proprietario.

Inoltre, il gruppo non era ancora riuscito a stabilire una comunicazione trasparente e un modo sano di affrontare gli errori, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni.

All'interno, ad esempio, l'ex dipendente accusato era stato definito «risparmiatore di fatturato». Pertanto, godeva di una posizione speciale e presumibilmente di una mano protettiva da parte della direzione.

La controversa gestione del magazzino

La ditta gestisce i cosiddetti magazzini di spedizione per il Dipartimento federale della difesa, della protezione civile e dello sport (DDPS). Si tratta di magazzini di proprietà del DDPS, ma gestiti presso le sedi Ruag.

Secondo il CDF, non è possibile dissipare il sospetto che in passato l'azienda abbia preso dal magazzino di spedizione dei pezzi per veicoli cingolati per le proprie transazioni con terzi senza autorizzazione, danneggiando così i beni dell'esercito. L'Organizzazione Logistica dell'Esercito (LBA) ha un controllo insufficiente sulle scorte e sui deflussi di materiale.

L'esercito non sa nemmeno cosa si trovi esattamente nei propri magazzini di veicoli cingolati: a oggi, Ruag non ha concesso alla LBA il diritto di leggere il suo sistema di stoccaggio, ma si limita a riferire annualmente l'inventario in forma sintetica.

Tra il 2014 e il 2023, Ruag ha effettuato 1140 rottamazioni e 1319 rettifiche dell'inventario senza l'autorizzazione della LBA.

Ecco cosa dice Ruag

Le lamentele e gli errori individuati sono inaccettabili, come scrive l'azienda in un comunicato stampa. Secondo la nota, i cambiamenti strutturali degli ultimi anni e i numerosi cambi di personale nella gestione dell'azienda hanno reso più difficile lo sviluppo dell'attuale Ruag MRO dopo la separazione.

«Inoltre, persone con un sospetto comportamento criminale hanno danneggiato l'azienda», prosegue il comunicato. Nel frattempo sono state presentate denunce penali.

La nuova dirigenza dell'azienda è consapevole delle proprie responsabilità e indagherà a fondo sugli illeciti del passato e avvierà misure concrete.

«Queste includono l'avvio di azioni legali, cambiamenti del personale già avviati e un audit esterno dei processi di conformità», fa sapere il gruppo.

Ruag risarcirà inoltre completamente l'Esercito svizzero in caso di prelievi non autorizzati nell'ambito della gestione delle scorte.