Il franco svizzero come moneta è sancito dalla Costituzione (immagine illustrativa) sda

La Svizzera ha riorganizzato il suo sistema fiscale. In futuro, ogni persona sarà tassata individualmente, indipendentemente dallo stato civile. Ma cosa significa concretamente per le coppie sposate, le famiglie e i redditi? blue News risponde alle domande più importanti sulla legge sull'imposizione individuale.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera ha votato a favore dell'imposizione individuale con circa il 54% dei voti.

In futuro, ogni persona sarà tassata individualmente, indipendentemente dallo stato civile.

Il passaggio avverrà gradualmente e si prevede che la piena attuazione non avverrà prima del 2032. Mostra di più

Gli elettori svizzeri hanno deciso, con circa il 54% di voti favorevoli, che in futuro ogni persona dovrà essere tassata individualmente, indipendentemente dallo stato civile.

Questo rappresenta un cambiamento fondamentale del sistema fiscale svizzero. Ma cosa succede ora? blue News risponde alle domande più importanti.

Qual era la situazione iniziale?

Oggi le coppie sposate e quelle dello stesso sesso che vivono in unione domestica registrata sono tassate congiuntamente.

Se entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa, a volte devono pagare più tasse rispetto alle coppie conviventi che hanno una tassazione separata e una situazione finanziaria simile, a causa della progressione.

Ma a seconda della distribuzione del reddito, il certificato di matrimonio può anche essere vantaggioso dal punto di vista fiscale. In questi casi si parla di bonus matrimoniale. Sono inoltre previste detrazioni per le coppie sposate e per i lavoratori con doppio reddito.

Secondo il messaggio del Consiglio federale sul progetto di legge, circa 610'000 coppie sposate sono probabilmente interessate dalla penalizzazione del matrimonio ai fini dell’imposta federale. Per contro, circa 670'000 coppie sposate godono di privilegi fiscali.

Quali sono i vantaggi della nuova legge?

La legge sull'imposizione individuale prevede che Confederazione, Cantoni e Comuni tassino ogni singolo individuo. Ogni persona dovrà pagare le imposte sul proprio reddito e sul proprio patrimonio e, in futuro, le coppie sposate dovranno presentare due dichiarazioni d'imposta.

Il fatto che una coppia abbia o meno una licenza di matrimonio non dovrebbe quindi più avere alcun ruolo. In caso di cambiamento dello stato civile, non sarà più necessario presentare una nuova dichiarazione dei redditi. I Cantoni e i Comuni avranno a disposizione fino a sei anni per attuare questo cambiamento di sistema.

Ciò significa che dal prossimo anno, se sposati, non sarete più tassati insieme. Il passaggio avverrà gradualmente entro il 2032.

Volete sapere se in futuro dovrete pagare di più o di meno? Scopritelo qui:

La Confederazione e i Cantoni perderanno entrate?

Il Parlamento ha concepito il modello di aliquota fiscale in modo tale che le perdite di gettito dell'imposta federale ammonterebbero attualmente a circa 630 milioni di franchi nell’anno fiscale 2026.

Di questi, circa 130 milioni di franchi spetterebbero ai Cantoni, che ricevono una parte del gettito fiscale federale.

Resta da vedere l'impatto della proposta sulle imposte cantonali e comunali. Ciò dipende dall'attuazione nei Cantoni e dalle loro aliquote e deduzioni fiscali.

Perché molti cantoni erano contrari?

La proposta di legge non è stata osteggiata solo da un comitato trasversale che comprende Il Centro e l'UDC con un referendum, ma anche da numerosi cantoni. Dieci di questi hanno addirittura deciso di indire un referendum cantonale, cosa molto rara.

La Conferenza dei governi cantonali (CdC) fa riferimento a precedenti misure adottate dai Cantoni per eliminare la cosiddetta penalizzazione del matrimonio nelle imposte.

Le imposte individuali comportano interventi massicci e inutili nel sistema collaudato di Cantoni e Comuni e circa 1,7 milioni di pratiche fiscali aggiuntive. I Cantoni dovranno implementare la tassazione individuale nei prossimi anni.

Cosa succederà alle detrazioni per figli a carico?

La deduzione per i figli ai fini dell'imposta federale diretta sarà aumentata dagli attuali 6'800 franchi a 12'000 franchi, ma sarà ora suddivisa in parti uguali tra i due genitori.

La maggioranza del Parlamento non voleva che le detrazioni non utilizzate potessero essere trasferite da un genitore all'altro.

La minoranza avrebbe voluto evitare che la detrazione venisse annullata se qualcuno guadagna troppo poco per dover pagare l'imposta federale.

Come viene diviso il patrimonio?

Il reddito dei beni viene assegnato ai partner in base alla proprietà. Questa è la prassi attuale per le coppie non sposate. Se un bene è di proprietà comune, come ad esempio un conto bancario, viene diviso in parti uguali. In caso di proprietà, è decisiva l'iscrizione nel registro fondiario.

Tutti pagheranno più tasse?

No. Il Parlamento ha adeguato le aliquote nelle sue decisioni sull'imposta individuale in modo da ridurre le aliquote per i redditi medio-bassi. Ma saranno aumentate per i redditi molto alti.

Nel complesso, le coppie sposate con redditi più o meno simili vedranno probabilmente ridotto il loro carico fiscale, mentre le coppie con un solo reddito o con un reddito alto e uno basso tenderanno a dover pagare più imposte federali.

L'adeguamento delle aliquote potrebbe anche comportare un aumento del carico fiscale per le persone non sposate, soprattutto per quelle con un reddito elevato.

La questione è chiusa?

No. Il Parlamento sta discutendo un'iniziativa popolare del Centro che vuole abolire la penalizzazione del matrimonio, ma solo per l'imposta federale. Ma non propone tassazioni individuali, ma vuole mantenere le valutazioni congiunte per le coppie sposate.

Le disposizioni legali dovrebbero impedire che le coppie sposate siano discriminate rispetto alle coppie conviventi.

L'iniziativa rimane nel processo politico, ha scritto il Centro dopo il voto. Anche l'UDC, che si era opposta all'imposizione individuale, sostiene l'iniziativa. Il Centro ipotizza che il voto possa aver luogo quest'anno.

L'iniziativa è all'esame della commissione competente del Consiglio degli Stati. Questa commissione non ha voluto decidere sull'iniziativa fino a dopo il voto sull'imposizione individuale e ha quindi sospeso i lavori.