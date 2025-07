Le piogge recenti non bastano per porre fine alla siccità attuale. Keystone

Le piogge di inizio settimana non hanno colmato il deficit pluviometrico. Lo indica MeteoSvizzera a Keystone-ATS, secondo cui ogni goccia è benvenuta per attenuare il periodo di siccità attuale, anche se per ora non basta

Sull'Altipiano sono caduti fino 40 millilitri d'acqua e da 60 a 70 nelle Alpi glaronesi e grigionesi. Tuttavia, non è stato sufficiente per compensare un mese di giugno molto secco, secondo MeteoSvizzera.

Inoltre, a causa del forte soleggiamento, l'umidità in superficie è evaporata. Stando alle previsioni non vi sono segnali chiari di maggiori precipitazioni nei giorni e nelle settimane a venire.

L'arrivo del freddo ha coinciso anche con alcune nevicate in quota. Al di sopra dei 2500 metri, in molte località sono stato misurati da 5 a 15 centimetri di coltre bianca.

Sopra i 3 mila metri, nella Svizzera centrale sono caduti da 30 a 50 centimetri di neve.

Per MeteoSvizzera non si tratta di un evento eccezionale per questo periodo dell'anno, anche se il caldo intenso di giugno ha fatto sì che l'ondata di freddo si facesse notare maggiormente.