La durata massima dell'indennità per lavoro ridotto resterà a 18 mesi anche dopo l'estate, se la situazione economica non cambierà. Lo ha annunciato oggi il Dipartimento federale dell'economia (DEFR) precisando di aver già avviato i preparativi.

La durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) è normalmente fissata a 12 mesi. Tale durata era stata aumentata dal Consiglio federale a 18 mesi – ovvero il massimo consentito dalla legge – nel giugno dello scorso anno, con effetto fino al prossimo 31 luglio.

In un comunicato, il DEFR precisa che «la proroga della durata massima dell'ILR a diciotto mesi può essere rinnovata oltre il 31 luglio 2025 a condizione che le previsioni del mercato del lavoro della Confederazione per i prossimi dodici mesi non lascino presagire un miglioramento».

Un'analisi preliminare effettuata dal dipartimento conferma questo presupposto.

La congiuntura nell'industria continua infatti a far registrare un andamento debole a livello internazionale.

In Svizzera ciò si traduce con un aumento del ricorso al lavoro ridotto, soprattutto nell'industria MEM e nell'orologeria. Inoltre, il comitato di esperti che stabilisce le previsioni congiunturali della Confederazione non si aspetta una ripresa del mercato del lavoro.