Svizzera Delegati dei Verdi riuniti in assemblea nel Giura

SDA

23.8.2025 - 08:39

I Verdi puntano alla rinuncia definitiva al nucleare in Svizzera.
Keystone

I delegati dei Verdi si riuniscono oggi in assemblea a Vicques (JU). Dopo il discorso inaugurale della presidente del partito Lisa Mazzone prenderanno posizione sulla risoluzione «Nucleare? No, grazie!».

Keystone-SDA

23.08.2025, 08:39

23.08.2025, 09:02

Il testo mira alla rinuncia definitiva al nucleare in Svizzera. La risoluzione chiede di non avviare alcun progetto per nuovi impianti – definendo l'energia atomica un'energia appartenente al passato -, ma di accelerare invece la transizione energetica.

I delegati si pronunceranno inoltre su diversi temi, in particolare emetteranno la raccomandazione di voto del partito per uno degli oggetti in votazione federale il 28 settembre, l'identità elettronica. I Verdi si erano già espressi in marzo (con 77 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astensioni) contro l'abolizione dell'imposta sul valore locativo.

I presenti prenderanno inoltre posizione sulle iniziative popolari «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)» e «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» per le quali il popolo sarà chiamato alle urne il 30 novembre.

