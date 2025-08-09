  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra commerciale La delegazione svizzera è tornata a casa, ma i negoziati sui dazi USA continuano

SDA

9.8.2025 - 15:37

Karin Keller-Sutter (a sinistra) e Guy Parmelin (al centro) hanno incontrato diversi dirigenti d'azienda prima del loro incontro di mercoledì con il capo della diplomazia a stelle e strisce Marco Rubio. (Immagine d'archivio)
Karin Keller-Sutter (a sinistra) e Guy Parmelin (al centro) hanno incontrato diversi dirigenti d'azienda prima del loro incontro di mercoledì con il capo della diplomazia a stelle e strisce Marco Rubio. (Immagine d'archivio)
Keystone

Dopo i colloqui negli USA volti a ridurre i dazi doganali del 39% imposti dal presidente Donald Trump ai beni importati dalla Svizzera, la delegazione elvetica è tornata nella Confederazione.

Keystone-SDA

09.08.2025, 15:37

09.08.2025, 15:49

Secondo quanto comunicato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), i negoziati saranno ora portati avanti dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale.

Inoltre, l'Amministrazione «intrattiene scambi molto stretti e regolari a tutti i livelli con l'economia svizzera», scrive oggi la SECO in risposta a una richiesta di Keystone-ATS. Questa stretta collaborazione ha sempre contraddistinto la Svizzera e vale anche in queste circostanze.

Per condurre colloqui diretti, martedì, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il vicepresidente Guy Parmelin si sono recati negli Stati Uniti con una piccola delegazione, in cui figuravano Helene Budliger Artieda, segretaria di Stato dell'economia, e Daniela Stoffel, segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

Keller-Sutter, Parmelin e Stoffel sono tornati in Svizzera l'altro ieri. Oggi le autorità hanno continuato a mantenere il riserbo su chi fossero gli altri membri della delegazione.

Colloqui con Rubio e con rappresentati dell'economia svizzera

La direttrice del Dipartimento federale delle finanze e il capo di quello dell'economia, della formazione e della ricerca hanno avuto un colloquio con il segretario di Stato americano, ossia il ministro degli esteri degli USA, Marco Rubio.

Ma hanno incontrato anche rappresentanti di spicco dell'economia svizzera.

Un post pubblicato sulla rete sociale X mostrava Keller-Sutter insieme al direttore della compagnia aerea Swiss Jens Fehlinger, al presidente della società di commercio di materie prime Mercuria Daniel Jäggi e al presidente del colosso farmaceutico Roche Severin Schwan.

I più letti

Brignone dopo la brutta caduta: «Vedo la Federica atleta solo con il binocolo»
Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Il batterio mangiacarne anche alle nostre latitudini? Ecco i commenti degli esperti
La rendita delle pensioni svizzere sta diventando sempre più bassa
Okafor spara sui media svizzeri: «Molte cose non vanno bene in questo Paese»

Guerra commerciale

blue News decodifica. Ecco cosa c'era scritto nel foglio di istruzioni di Parmelin sui dazi prima di incontrare Rubio

blue News decodificaEcco cosa c'era scritto nel foglio di istruzioni di Parmelin sui dazi prima di incontrare Rubio

Da Nestlé a Ems-Chemie. Ecco come le aziende svizzere reagiscono allo shock dei dazi di Trump

Da Nestlé a Ems-ChemieEcco come le aziende svizzere reagiscono allo shock dei dazi di Trump

I commenti. Mazzata dei dazi, cosa dicono i media elvetici? «Consiglio federale impotente, serve un piano B»

I commentiMazzata dei dazi, cosa dicono i media elvetici? «Consiglio federale impotente, serve un piano B»

Altre notizie

Dazi contro la Svizzera. La Casa Bianca chiarirà la disinformazione sui dazi sull'oro

Dazi contro la SvizzeraLa Casa Bianca chiarirà la disinformazione sui dazi sull'oro

Guerra commerciale. Incontro tra parlamentari svizzeri e statunitensi, il focus è su dazi

Guerra commercialeIncontro tra parlamentari svizzeri e statunitensi, il focus è su dazi

Giustizia. Divulgava informazioni per Mosca, accusato un colonnello svizzero. Un solo documento in questione?

GiustiziaDivulgava informazioni per Mosca, accusato un colonnello svizzero. Un solo documento in questione?