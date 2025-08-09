Karin Keller-Sutter (a sinistra) e Guy Parmelin (al centro) hanno incontrato diversi dirigenti d'azienda prima del loro incontro di mercoledì con il capo della diplomazia a stelle e strisce Marco Rubio. (Immagine d'archivio) Keystone

Dopo i colloqui negli USA volti a ridurre i dazi doganali del 39% imposti dal presidente Donald Trump ai beni importati dalla Svizzera, la delegazione elvetica è tornata nella Confederazione.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto comunicato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), i negoziati saranno ora portati avanti dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale.

Inoltre, l'Amministrazione «intrattiene scambi molto stretti e regolari a tutti i livelli con l'economia svizzera», scrive oggi la SECO in risposta a una richiesta di Keystone-ATS. Questa stretta collaborazione ha sempre contraddistinto la Svizzera e vale anche in queste circostanze.

Per condurre colloqui diretti, martedì, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il vicepresidente Guy Parmelin si sono recati negli Stati Uniti con una piccola delegazione, in cui figuravano Helene Budliger Artieda, segretaria di Stato dell'economia, e Daniela Stoffel, segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

Keller-Sutter, Parmelin e Stoffel sono tornati in Svizzera l'altro ieri. Oggi le autorità hanno continuato a mantenere il riserbo su chi fossero gli altri membri della delegazione.

Colloqui con Rubio e con rappresentati dell'economia svizzera

La direttrice del Dipartimento federale delle finanze e il capo di quello dell'economia, della formazione e della ricerca hanno avuto un colloquio con il segretario di Stato americano, ossia il ministro degli esteri degli USA, Marco Rubio.

Bei dem heutigen Treffen mit Aussenminister @SecRubio haben wir die bilaterale Zusammenarbeit zwischen der 🇨🇭 und den 🇺🇸, die Zoll-Situation sowie internationale Themen diskutiert. @ParmelinG pic.twitter.com/tu8BT2dAI4 — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) August 6, 2025

Ma hanno incontrato anche rappresentanti di spicco dell'economia svizzera.

Un post pubblicato sulla rete sociale X mostrava Keller-Sutter insieme al direttore della compagnia aerea Swiss Jens Fehlinger, al presidente della società di commercio di materie prime Mercuria Daniel Jäggi e al presidente del colosso farmaceutico Roche Severin Schwan.