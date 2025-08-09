Guerra commercialeLa delegazione svizzera è tornata a casa, ma i negoziati sui dazi USA continuano
SDA
9.8.2025 - 15:37
Dopo i colloqui negli USA volti a ridurre i dazi doganali del 39% imposti dal presidente Donald Trump ai beni importati dalla Svizzera, la delegazione elvetica è tornata nella Confederazione.
Keystone-SDA
09.08.2025, 15:37
09.08.2025, 15:49
SDA
Secondo quanto comunicato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), i negoziati saranno ora portati avanti dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale.
Inoltre, l'Amministrazione «intrattiene scambi molto stretti e regolari a tutti i livelli con l'economia svizzera», scrive oggi la SECO in risposta a una richiesta di Keystone-ATS. Questa stretta collaborazione ha sempre contraddistinto la Svizzera e vale anche in queste circostanze.
Per condurre colloqui diretti, martedì, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il vicepresidente Guy Parmelin si sono recati negli Stati Uniti con una piccola delegazione, in cui figuravano Helene Budliger Artieda, segretaria di Stato dell'economia, e Daniela Stoffel, segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.
Keller-Sutter, Parmelin e Stoffel sono tornati in Svizzera l'altro ieri. Oggi le autorità hanno continuato a mantenere il riserbo su chi fossero gli altri membri della delegazione.
Colloqui con Rubio e con rappresentati dell'economia svizzera
La direttrice del Dipartimento federale delle finanze e il capo di quello dell'economia, della formazione e della ricerca hanno avuto un colloquio con il segretario di Stato americano, ossia il ministro degli esteri degli USA, Marco Rubio.
Ma hanno incontrato anche rappresentanti di spicco dell'economia svizzera.
Un post pubblicato sulla rete sociale X mostrava Keller-Sutter insieme al direttore della compagnia aerea Swiss Jens Fehlinger, al presidente della società di commercio di materie prime Mercuria Daniel Jäggi e al presidente del colosso farmaceutico Roche Severin Schwan.