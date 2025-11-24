  1. Clienti privati
Svizzera Delitti contro l'onore: Simon Michel (PLR/SO) mantiene immunità

SDA

24.11.2025 - 16:40

Il consigliere nazionale Simon Michel
Il consigliere nazionale Simon Michel
Keystone

L'immunità del consigliere nazionale Simon Michel (PLR/SO), finito sotto inchiesta per delitti contro l'onore, non sarà revocata. Lo ha deciso – senza opposizioni – la Commissione dell'immunità della Camera del popolo.

Keystone-SDA

24.11.2025, 16:40

24.11.2025, 16:49

La vicenda nasce da una denuncia penale presentata il 10 settembre da un cittadino, che accusava Michel di averlo ripetutamente definito un «troll» pagato da un'importante società d'investimento. Secondo il denunciante, queste affermazioni erano apparse «in risposta ai suoi interventi su LinkedIn, in particolare concernenti gli Accordi bilaterali III», e avrebbero danneggiato la sua reputazione personale e professionale, indicano i Servizi del parlamento in una nota. A seguito della denuncia, il Ministero pubblico solettese aveva richiesto l'autorizzazione ad aprire un procedimento penale contro il parlamentare.

Davanti alla Commissione, Michel ha riconosciuto che i suoi commenti erano «formulati male e inappropriati» e si è detto dispiaciuto di non aver verificato meglio l'attendibilità del profilo del denunciante. Ha però ricordato che i dibattiti online possono essere più accesi e che le sue parole rientravano nell'esercizio della libertà di opinione all'interno di una discussione politica. A suo avviso, quindi, si trattava di dichiarazioni legate direttamente alla sua attività parlamentare.

La Commissione dell'immunità ha condiviso questa interpretazione, rilevando che i commenti erano stati espressi nel contesto di un confronto politico sui nuovi accordi conclusi con Bruxelles e che Michel si era presentato chiaramente come consigliere nazionale sulla piattaforma.

La richiesta del Ministero pubblico solettese passa ora all'esame della competente commissione del Consiglio degli Stati, quella degli affari giuridici.

