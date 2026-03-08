  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Votazione 8 marzo Il controprogetto all'iniziativa sul denaro contante ha la maggioranza dei Cantoni

SDA

8.3.2026 - 15:20

Il franco si appresta a entrare nella Costituzione federale.
Il franco si appresta a entrare nella Costituzione federale.
Keystone

Il controprogetto diretto all'iniziativa sul denaro contante ha superato lo scoglio dei cantoni: è stato accolto in tutti e 14 i cantoni (su 26) di cui è finora disponibile il risultato finale.

Keystone-SDA

08.03.2026, 15:20

08.03.2026, 15:24

Affinché il testo possa entrare nella Costituzione serve però ancora la maggioranza del popolo, che appare comunque a questo punto scontata, visto come stanno procedendo le cose.

Diversi cantoni hanno peraltro accolto l'iniziativa: è il caso di Neuchâtel (59,3%), Vallese (57,6%), Svitto (53,1%), Sciaffusa (+51,3%) e Uri (50,0%). Fra i contrari figurano tra l'altro i Grigioni (44,0% di sì). Il dato del Ticino non è ancora noto.

Alla domanda risolutiva tutti i cantoni hanno inoltre dato la preferenza al testo delle autorità, con percentuali comprese fra il 51,4% di Neuchâtel il 66,1% di Lucerna.

I più letti

Per la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR
Ecco secondo l'esperto militare cosa c’è davvero dietro la guerra di Trump contro l’Iran
Trump: «La nuova Guida Suprema durerà poco» - Il SIC mette in guardia da attentati in Svizzera
I risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio
«Gli Emirati attaccano per la prima volta in Iran»

Altre notizie

8 marzo. In centinaia a Berna e a Basilea per la Giornata internazionale della donna

8 marzoIn centinaia a Berna e a Basilea per la Giornata internazionale della donna

Votazioni federali. Per la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR

Votazioni federaliPer la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR

Votazioni federali. Denaro contante, il socialista Schmezer: «Non bisogna farsi illusioni»

Votazioni federaliDenaro contante, il socialista Schmezer: «Non bisogna farsi illusioni»