Votazione 8 marzoIl controprogetto all'iniziativa sul denaro contante ha la maggioranza dei Cantoni
SDA
8.3.2026 - 15:20
Il controprogetto diretto all'iniziativa sul denaro contante ha superato lo scoglio dei cantoni: è stato accolto in tutti e 14 i cantoni (su 26) di cui è finora disponibile il risultato finale.
Keystone-SDA
08.03.2026, 15:20
08.03.2026, 15:24
SDA
Affinché il testo possa entrare nella Costituzione serve però ancora la maggioranza del popolo, che appare comunque a questo punto scontata, visto come stanno procedendo le cose.
Diversi cantoni hanno peraltro accolto l'iniziativa: è il caso di Neuchâtel (59,3%), Vallese (57,6%), Svitto (53,1%), Sciaffusa (+51,3%) e Uri (50,0%). Fra i contrari figurano tra l'altro i Grigioni (44,0% di sì). Il dato del Ticino non è ancora noto.
Alla domanda risolutiva tutti i cantoni hanno inoltre dato la preferenza al testo delle autorità, con percentuali comprese fra il 51,4% di Neuchâtel il 66,1% di Lucerna.