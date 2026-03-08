  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Votazioni federali Denaro contante, il socialista Schmezer: «Non bisogna farsi illusioni»

SDA

8.3.2026 - 14:19

Ueli Schmezer è un volto molto noto non solo nell'ambito politico.
Ueli Schmezer è un volto molto noto non solo nell'ambito politico.
Keystone

Giusto inserire disposizioni sul denaro contante nella Costituzione, ma non bisogna farsi illusioni riguardo all'effetto che avrà la normativa: è la reazione del consigliere nazionale Ueli Schmezer (PS/BE) al risultato che si profila oggi alle urne.

Keystone-SDA

08.03.2026, 14:19

08.03.2026, 14:27

Votazioni federali. Per la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR

Votazioni federaliPer la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR

Il contante è qualcosa di molto emotivo, afferma ai microfoni della televisione svizzero-tedesca SRF il giornalista molto conosciuto per essere stato per tanti anni il volto di Kassensturz, nota trasmissione per i consumatori. Se il contante scomparisse, sparirebbe anche qualcosa di familiare, aggiunge il 64enne.

«Ma dobbiamo fare attenzione a non dare false speranze alla gente», mette in guardia il padre di tre figli. «Non significa che tra 15 anni potremo ancora pagare ovunque con il contante: ma trovo positivo che si inserisca nella Costituzione il testo del controprogetto».

Sempre più persone pagano in modo digitale e non più in contanti, ad esempio via Twint. Anche Schmezer vede questo fenomeno in modo critico. «Il potere passa a chi ha carte e app di pagamento: dobbiamo prestare molta attenzione a questo aspetto», conclude il deputato socialista.

I più letti

Per la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR
I risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio
Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Ecco secondo l'esperto militare cosa c’è davvero dietro la guerra di Trump contro l’Iran
«Gli Emirati attaccano per la prima volta in Iran» - Il SIC mette in guardia da attentati in Svizzera

Altre notizie

8 marzo. In centinaia a Berna e a Basilea per la Giornata internazionale della donna

8 marzoIn centinaia a Berna e a Basilea per la Giornata internazionale della donna

Votazione 8 marzo. Il controprogetto all'iniziativa sul denaro contante ha la maggioranza dei Cantoni

Votazione 8 marzoIl controprogetto all'iniziativa sul denaro contante ha la maggioranza dei Cantoni

Votazione federale. Denaro contante, l'iniziativista Koller: «È una vittoria per il popolo»

Votazione federaleDenaro contante, l'iniziativista Koller: «È una vittoria per il popolo»