La presidente Karin Keller-Sutter (a destra) e il suo portavoce Pascal Hollenstein. KEYSTONE

Una striscia sfortunata per Karin Keller-Sutter: dopo il fiasco con Trump e i dazi punitivi, la presidente della Confederazione Svizzera è ora lei stessa nel mirino della magistratura, a causa di una denuncia anonima proveniente dai suoi stessi ranghi.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il «SonntagsBlick», il Ministero pubblico della Confederazione sta indagando su una denuncia anonima contro la presidente Karin Keller-Sutter e tre collaboratori.

L'accusa verterebbe sulla fuga di notizie a seguito dell'ultima telefonata con Donald Trump.

È difficile immaginare che la presidente possa essere condannata, finora procedimenti simili sono sempre stati archiviati. Mostra di più

Continua la serie di sfortune per la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter.

Dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i conseguenti dazi punitivi sulle merci svizzere, il Ministero pubblico della Confederazione sta esaminando una denuncia penale anonima contro di lei e tre membri del suo team. Lo riferisce il quotidiano «Sonntagsblick».

Secondo il giornale, la denuncia penale è diretta contro la Keller-Sutter, il suo capo della comunicazione Pascal Hollenstein e i suoi collaboratori René Lenzin e Heidi Gmür per violazione del segreto d'ufficio.

«La denuncia penale è in corso di istruttoria come di consueto» Stefan Blättler Procuratore generale

Il Ministero pubblico della Confederazione ha confermato di aver ricevuto la denuncia nel settembre 2025, ma ha sottolineato che ciò non significa che sia stata aperta un'indagine penale. La presunzione di innocenza vale per tutte le persone coinvolte.

Semplice strategia politica?

La denuncia conterrebbe accuse relative alle presunte fughe di notizie seguite alla controversa telefonata tra Keller-Sutter e Trump. Diversi media avevano infatti riportato il contenuto della conversazione riservata.

La «NZZ» scrisse all'epoca che le informazioni potevano «in realtà provenire solo dalla cerchia della presidente».

Secondo il «SonntagsBlick», una copia della denuncia anonima è stata inviata anche alla «Weltwoche», che in precedenza aveva criticato Keller-Sutter per i suoi rapporti con Trump. Il giornale sospetta quindi che si possa trattare di un'azione politica mirata.

Intanto, il portavoce della presidente della Confederazione ha rifiutato di commentare le accuse penali.

Bisogna sottolineare che, di solito, le accuse per indiscrezioni non portano a nulla. Secondo il Ministero pubblico della Confederazione, negli ultimi anni sono state presentate decine di accuse di questo tipo e tutti i procedimenti sono stati archiviati.

Il Consiglio federale ha già dovuto affrontare regolarmente le fughe di notizie, ad esempio, durante la pandemia di coronavirus.