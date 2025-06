Deodoranti profumati di cattivo gusto: questa allusione ai festaioli xenofobi di Sylt era in vendita negli uffici postali di Liestal e Frick. Amazon

A maggio, negli uffici postali di Frick (nel Canton Argovia) e Liestal (Basilea Campagna) erano in vendita deodoranti per auto con immagini estremiste di destra e sessiste. La Posta ha ora rimosso gli articoli dal suo assortimento e ha ammesso di aver commesso un errore.

Hai fretta? blue News riassume per te Alberi profumati veicolanti messaggi estremisti e sessisti erano in vendita in due uffici postali della Svizzera tedesca.

I clienti hanno reagito con indignazione, ma i dipendenti delle filiali hanno dichiarato di non poter intervenire.

La Posta ha rimosso i prodotti a seguito di reclami, prendendo le distanze dall'estremismo e ammettendo di non aver controllato l'assortimento. Mostra di più

Un «rospo di Sylt» che tenta di alzare una zampa anteriore per salutare Hitler, o una donna diventata meme di cattivo gusto a causa di una citazione xenofoba.

Fino a poco tempo fa entrambe queste immagini erano raffigurate su dei deodoranti per auto in vendita negli uffici postali di Liestal e Frick, in Svizzera tedesca.

I clienti hanno scoperto i motivi razzisti ed estremisti sugli scaffali delle filiali. Come riporta il «Blick», uno di loro si è subito lamentato allo sportello, ma l'impiegata ha risposto che non poteva farci nulla.

Un altro prodotto trovato in vendita celebra l'influencer sessista Andrew Tate come «Top G», ovvero un gangster particolarmente audace. Insieme al fratello, Tate è accusato di gravi reati dalla giustizia britannica, tra cui traffico di esseri umani e stupro. Per lui è stato emesso un mandato di arresto internazionale.

Un'offerta regionale aggiuntiva

La Posta Svizzera ha reagito agli incidenti e ha rimosso i prodotti dal suo assortimento. Il portavoce Stefan Dauner ha sottolineato che la vendita di questi articoli non era in linea con i valori e i principi dell'azienda. Il gigante giallo, ha ribadito il portavoce, prende chiaramente le distanze da estremismi e discriminazioni.

Secondo Dauner, gli alberelli profumati erano un'offerta regionale aggiuntiva disponibile nelle filiali interessate tra il 1° marzo e il 31 maggio. Di norma la Posta controlla se le offerte regionali sono in linea con i valori dell'azienda. In questo caso, però, la verifica è stata inadeguata.