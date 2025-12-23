  1. Clienti privati
Svizzera Depositata l'iniziativa contro le armi nucleari

SDA

23.12.2025 - 12:29

L'Alleanza contro la proibizione delle armi nucleari è composta di rappresentanti di vari partiti e organizzazioni
L'Alleanza contro la proibizione delle armi nucleari è composta di rappresentanti di vari partiti e organizzazioni
Keystone

Il popolo si esprimerà in merito all'adesione della Svizzera al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Oggi un'Alleanza composta di rappresentanti di vari partiti e organizzazioni ha depositato oltre 135'000 firme alla Cancelleria federale.

Keystone-SDA

23.12.2025, 12:29

23.12.2025, 12:37

Il Trattato è entrato in vigore nel 2021 e vieta le armi nucleari nel diritto internazionale e colma una lacuna in quello internazionale umanitario: le armi nucleari sono ora esplicitamente proibite come le altre armi di distruzione di massa.

È ora che anche la Svizzera vi aderisca, secondo un'alleanza formata da PS, Verdi, Partito evangelico nonché numerose organizzazioni, tra cui il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE), Greenpeace, Terres des hommes e l'Alleanza internazionale per l'abolizione delle armi nucleari (Ican).

Le oltre 135'000 firme raccolte rappresentano un segnale forte a favore del disarmo, ha dichiarato Noemi Buzzi del GSsE ai media a Berna. A suo avviso, attualmente le minacce nucleari stanno tornando ad essere socialmente accettabili.

