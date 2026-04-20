  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In Vallese Deposito in fiamme a Saxon, grosso incendio e molto fumo

SDA

20.4.2026 - 16:58

Immagine d'archivio d'illustrazione.
Immagine d'archivio d'illustrazione.
sda

Un grosso incendio accompagnato da un'intensa emissione di fumo è scoppiato questo pomeriggio in un magazzino a Saxon, in Vallese. Sul posto un imponente dispositivo di intervento, che comprende pompieri, la polizia comunale e quella cantonale.

Keystone-SDA

20.04.2026, 16:58

20.04.2026, 17:06

«Si tratta di un deposito in fiamme nella zona occidentale del paese, nei pressi di Martigny», ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale vallesana Stève Léger.

Visto che il vento soffia in direzione del Vallese centrale, l'intero paese è interessato dall'incendio, ha aggiunto.

L'allarme è stato dato verso le 15.50. Le cause dell'incendio e la natura precisa del deposito devono ancora essere chiarite.

La popolazione è invitata a evitare la zona e a chiudere porte e finestre, nonché a spegnere la ventilazione e l'aria condizionata.

I più letti

Clotilde su Emanuele Filiberto: «La mia carriera si è fermata dopo le nozze». Lui risponde, poi riappare con Adriana Abascal
Ecco perché Michael Schumacher è solo il 5° miglior pilota di sempre per il reporter Roger Benoit
Ecco come le teorie del complotto sulla morte del fratello ancora perseguitano Reinhold Messner
Non solo Flixbus: l’azienda punta ai treni in Svizzera, ecco il piano che fa discutere
Dopo il primo, il Giappone lancia un'allerta per un altro possibile maxi terremoto nel Nord

Altre notizie

Grigioni. Auto contro muretto a Tomils, conducente ferita

GrigioniAuto contro muretto a Tomils, conducente ferita

Criminalità. Aggredì passanti a Zofingen, per la procura non è imputabile. Ecco perché

CriminalitàAggredì passanti a Zofingen, per la procura non è imputabile. Ecco perché

Votazione. Scuol dice «sì» al credito per rinnovare la Büvetta Tarasp

VotazioneScuol dice «sì» al credito per rinnovare la Büvetta Tarasp