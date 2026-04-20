Immagine d'archivio d'illustrazione. sda

Un grosso incendio accompagnato da un'intensa emissione di fumo è scoppiato questo pomeriggio in un magazzino a Saxon, in Vallese. Sul posto un imponente dispositivo di intervento, che comprende pompieri, la polizia comunale e quella cantonale.

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«Si tratta di un deposito in fiamme nella zona occidentale del paese, nei pressi di Martigny», ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale vallesana Stève Léger.

Visto che il vento soffia in direzione del Vallese centrale, l'intero paese è interessato dall'incendio, ha aggiunto.

L'allarme è stato dato verso le 15.50. Le cause dell'incendio e la natura precisa del deposito devono ancora essere chiarite.

La popolazione è invitata a evitare la zona e a chiudere porte e finestre, nonché a spegnere la ventilazione e l'aria condizionata.