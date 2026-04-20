In ValleseDeposito in fiamme a Saxon, grosso incendio e molto fumo
SDA
20.4.2026 - 16:58
Un grosso incendio accompagnato da un'intensa emissione di fumo è scoppiato questo pomeriggio in un magazzino a Saxon, in Vallese. Sul posto un imponente dispositivo di intervento, che comprende pompieri, la polizia comunale e quella cantonale.
Keystone-SDA
20.04.2026, 16:58
20.04.2026, 17:06
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«Si tratta di un deposito in fiamme nella zona occidentale del paese, nei pressi di Martigny», ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale vallesana Stève Léger.
Visto che il vento soffia in direzione del Vallese centrale, l'intero paese è interessato dall'incendio, ha aggiunto.
L'allarme è stato dato verso le 15.50. Le cause dell'incendio e la natura precisa del deposito devono ancora essere chiarite.
La popolazione è invitata a evitare la zona e a chiudere porte e finestre, nonché a spegnere la ventilazione e l'aria condizionata.