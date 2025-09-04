  1. Clienti privati
Funicolare caduta Sale il bilancio dei morti nel dramma di Lisbona. Il DFAE: «Una ferita svizzera»

SDA

4.9.2025 - 10:52

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti
Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: sda

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: KEYSTONE

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: KEYSTONE

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: KEYSTONE

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: KEYSTONE

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: KEYSTONE

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti
Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: sda

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: KEYSTONE

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: KEYSTONE

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: KEYSTONE

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: KEYSTONE

Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti. Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Squadre di intervento al lavoro sulla celebre funicolare

Immagine: KEYSTONE

Non vi sarebbe nessun morto svizzero, ma una ferita elvetica tra le persone coinvolte nell'incidente della funicolare di Lisbona. In un post su X, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha espresso la sua solidarietà. Le persone che hanno perso la vita, intanto, con il decesso di uno dei feriti gravi, salgono a 16.

Keystone-SDA

04.09.2025, 10:52

04.09.2025, 16:01

La rappresentanza svizzera a Lisbona è in contatto con le autorità portoghesi, ha precisato il DFAE rispondendo a una richiesta di Keystone-ATS.

Ai cittadini elvetici presenti sul posto è stato chiesto di seguire le istruzioni delle autorità locali.

Tragedia in Portogallo. Si schianta la storica funicolare di Lisbona, almeno 15 morti

Tragedia in PortogalloSi schianta la storica funicolare di Lisbona, almeno 15 morti

Identità non ancora confermate, sale il numero die morti

Intanto Keller-Sutter, in un post pubblicato oggi sul social, ha indicato che la Svizzera è vicina con il pensiero alle vittime e ai loro familiari: «esprimiamo al popolo portoghese la nostra piena solidarietà».

L'incidente nella capitale del Portogallo si è verificato mercoledì sera, quando la storica funicolare «Elevador da Gloria» è deragliata.

Giovedì in giornata il bilancio dei morti è salito prima da 15 a 16 e poi a 17, ma poi è stato rivisto a 16.

La notizia della sedicesima vittima, diffusa da uno degli ospedali di Lisbona che accoglie i feriti più gravi, il São José, è stata data poco dopo le 10h30 dalla televisione statale portoghese. Il decesso è avvenuto all'alba di oggi.

Il dramma ha provocato pure 4 feriti gravi e 13 lievi.

L'identità e la nazionalità delle vittime non sono ancora state confermate.

Tragedia in Portogallo. Dal 1885 l'Elevador da Glória collega il centro della città con il Bairro Alto

Tragedia in PortogalloDal 1885 l'Elevador da Glória collega il centro della città con il Bairro Alto

