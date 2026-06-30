Nella piscina Marzili di Berna, una donna trans è stata portata via dalla polizia in manette, nonostante, secondo il regolamento, avesse il diritto di accedere alla zona riservata alle donne. La Città ha ora presentato le proprie scuse ufficiali e ha richiamato il personale coinvolto.

Ecco di cosa si tratta Domenica una donna trans è stata allontanata dal bagno femminile del Marzili dal personale della struttura e dalla polizia, nonostante il Comune di Berna consenta ufficialmente alle donne trans di accedere agli spazi riservati alle donne.

Lunedì la Città di Berna ha presentato le proprie scuse alla persona coinvolta e ha richiamato il personale, che a quanto pare non era a conoscenza delle norme vigenti.

Il team di de-escalation appositamente incaricato non è stato coinvolto: sul posto il personale del Marzilibad e la polizia hanno agito senza interpellarlo.

Dal punto di vista giuridico, la persona interessata non ha commesso alcuna violazione.

In Svizzera, chi si oppone a un intervento della polizia rischia una condanna. Eventuali contestazioni possono di norma essere fatte valere solo in un secondo momento, attraverso ricorsi o azioni legali.

Lunedì pomeriggio il Comune di Berna si è visto costretto a richiamare il personale della piscina all'aperto del Marzili, a prendere posizione e a presentare le proprie scuse a una cittadina.

Reazioni di questo tipo sono rare: di norma le autorità sostengono il proprio personale.

In questo caso, però, la pressione e i rischi legali sono diventati troppo elevati.

Che cosa è successo esattamente e come si è arrivati a questa situazione? Lunedì blue News ha raccolto i racconti di diverse persone coinvolte e di alcuni testimoni presenti sul posto.

Perché il Marzili ha una zona separata riservata alle donne?

Per chi non conosce Berna è utile una precisazione: nella capitale federale non ci si rinfresca soltanto nell'Aare.

La città mette infatti a disposizione diverse piscine all'aperto gratuite e alcune dispongono anche di aree dedicate al naturismo.

Tra le più frequentate c'è il Marzilibad, situato ai piedi di Palazzo federale, direttamente sulle rive dell'Aare. Da oltre 160 anni ospita una zona separata riservata alle donne.

La sua origine risale alla seconda metà del XIX secolo, quando i bagni pubblici erano frequentati quasi esclusivamente dagli uomini. Per offrire anche alle donne uno spazio dedicato fu quindi realizzata un'area separata, che esiste ancora oggi.

Molte frequentatrici continuano ad apprezzarla, perché la considerano un luogo in cui possono sentirsi più tranquille e meno esposte al rischio di molestie. Per questo motivo la zona femminile viene spesso descritta come uno dei primi «spazi sicuri» della città.

Chi può accedervi? La risposta non è così scontata.

Se da un lato la definizione di sesso presenta anche aspetti biologici complessi, dall'altro esistono persone che non si identificano con il sesso assegnato alla nascita e che intraprendono un percorso di transizione o si riconoscono in un'altra identità di genere.

In Svizzera è possibile modificare ufficialmente l'indicazione del sesso. Questo ha portato il Comune di Berna a chiarire anche le regole per l'accesso all'area naturista «Paradiesli» del Marzilibad.

L'Ufficio dello sport, in accordo con l'Ufficio per la parità di genere, ha stabilito che, in caso di dubbio, fa fede il sesso indicato nei documenti ufficiali.

Le autorità non effettuano invece alcun controllo sulle caratteristiche fisiche delle persone.

Cosa ha scatenato il conflitto?

Domenica scorsa Anna* (27 anni) voleva trascorrere il pomeriggio al Marzilibad insieme ad alcune amiche e ad alcuni amici. Temendo di essere bersaglio di ostilità in una giornata particolarmente affollata, ha scelto di entrare nella zona riservata alle donne.

Una persona a lei vicina ha spiegato a blue News che il «Paradiesli» dovrebbe essere uno «spazio sicuro» per tutte le persone che non sono state socializzate come uomini e che hanno vissuto esperienze di discriminazione legate al genere o alla sessualità.

Secondo diverse testimoni oculari, alcune frequentatrici non avrebbero però accettato la presenza della donna trans nell'area femminile.

Più persone hanno riferito a blue News che tre ospiti avrebbero cercato il confronto, contestando il suo diritto di accedere allo spazio riservato alle donne.

La situazione è quindi degenerata. Sempre secondo le testimonianze raccolte, il personale della piscina, che apparentemente non era a conoscenza del regolamento in vigore, si è schierato dalla parte delle tre donne e ha chiesto ad Anna di lasciare l'area femminile.

Al suo rifiuto, condiviso anche da altre frequentatrici presenti, è intervenuta la polizia cantonale.

Perché nessuno ha dato retta alla squadra di sicurezza?

L'intervento immediato della polizia cantonale sorprende, soprattutto perché quest'anno il Comune di Berna aveva deciso di affidarsi, per la prima volta, a una società specializzata nella gestione della sicurezza.

Il team, chiamato «Taktvoll», è noto per privilegiare la de-escalation e il dialogo rispetto a un approccio improntato alla forza. L'azienda gode di un'ottima reputazione ed è stata incaricata, tra l'altro, della sicurezza durante l'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea.

La scorsa settimana, in un'intervista al portale locale «Hauptstadt», la consigliera comunale Ursina Anderegg aveva spiegato che la scelta di affidarsi a Taktvoll era nata dopo le difficoltà vissute dal personale nella scorsa stagione estiva. L'obiettivo era ottenere un «effetto preventivo».

Domenica gli addetti di Taktvoll erano presenti al Marzilibad. Secondo quanto riferito a blue News, però, né il personale della piscina né la polizia cantonale avrebbero seguito le indicazioni del team di sicurezza.

Una collaboratrice di Taktvoll racconta che il conflitto era già evidente nelle sue fasi iniziali. A suo dire, l'approccio orientato alla de-escalation avrebbe incontrato resistenze da parte di alcuni funzionari dell'Ufficio dello sport e del personale del Marzilibad.

Sempre secondo questa testimonianza, una parte dei dipendenti tenderebbe ancora ad attribuire troppo rapidamente i problemi estivi agli «stranieri» o alle «culture straniere».

La piscina per donne si trova accanto al grande prato della piscina. Keystone

Come si è arrivati alle manette e alla protesta?

Conseguenza: sei agenti di polizia, tra cui due uomini, sono entrati nell'area riservata alle donne, hanno spinto Anna a terra e le hanno ammanettato le mani. La malcapitata ha riportato escoriazioni e contusioni.

Successivamente, una portavoce della polizia ha dichiarato che la «persona» era stata portata via perché si era opposta all'ordine di allontanarsi. La stessa portavoce non ha saputo fornire ulteriori spiegazioni sul motivo per cui fossero intervenuti sei agenti con un furgone.

Un folto gruppo di ospiti ha cercato di impedire il fermo provvisorio. Tramite WhatsApp e Signal sono stati lanciati appelli di solidarietà e la situazione è degenerata.

Una persona sconosciuta ha perso il controllo e ha aggredito fisicamente un'agente di polizia.

Una testimone ha ricordato: «Eravamo tutti così arrabbiati. Il compito del Marzilibad sarebbe stato quello di chiarire la situazione e di non permettere che qualcuno venisse ferito».

Ma quella manifestazione spontanea era autorizzata?

Poco dopo hanno iniziato a circolare appelli a manifestare. A Berna, come altrove, la libertà di riunione consente espressamente di organizzare e svolgere manifestazioni con breve preavviso. Il regolamento comunale sulle manifestazioni prevede infatti anche questo tipo di proteste spontanee.

La manifestazione era diretta contro la polizia cantonale, la cui sede si trova in Waisenhausplatz. Secondo una partecipante, gli agenti hanno filmato meticolosamente la protesta, puntando le telecamere direttamente sui volti dei manifestanti.

Quando una persona ha cercato di riprendere la scena con il proprio cellulare, il telefono le sarebbe stato strappato di mano.

Durante la manifestazione sono stati scritti con il gesso slogan come «Occupiamo Marzili!». Tobias Ettlin/ZVG

Il giorno successivo la polizia ha diffuso un comunicato stampa dal titolo «Agente di polizia leggermente ferita durante un intervento». L'allontanamento della donna trans non occupava un ruolo centrale nel comunicato e le ferite da lei riportate non venivano menzionate.

La polizia ha inoltre definito la manifestazione «non autorizzata», un'affermazione che, alla luce del regolamento comunale sul tema, appare quantomeno discutibile.

Nel tardo pomeriggio di lunedì, la stessa portavoce della polizia ha lasciato intendere di nutrire dubbi anche su questo punto.

Dal punto di vista giuridico, cosa avrebbe potuto fare di diverso Anna?

I tre giuristi interpellati e lo stesso Comune di Berna concordano: Anna non ha commesso alcun errore.

«L'unica cosa che le si può rimproverare è di aver difeso i propri diritti senza scendere a compromessi. E questo, nel nostro Stato di diritto, viene punito rapidamente. Chi si oppone a un'ingiustizia va incontro, a seconda della controparte, a una forte reazione», afferma un giurista che ha preferito rimanere anonimo.

Il principio è il seguente: in Svizzera, quando la polizia impartisce un ordine, questo deve essere eseguito, anche se in seguito dovesse rivelarsi privo di fondamento giuridico.

Chi oppone resistenza attiva rischia l'uso della forza da parte degli agenti e, in determinate circostanze, anche una condanna. Lo spiega l'Associazione dei giuristi democratici di Berna, che lunedì ha discusso il caso con il giornalista.

Nella maggior parte dei casi, chi ritiene di aver subito un torto può far valere le proprie ragioni solo successivamente, ad esempio presentando un reclamo all'autorità di vigilanza o promuovendo un'azione di accertamento.

Il Tribunale federale riconosce espressamente quest'ultima come uno strumento per tutelarsi in caso di violazioni dei diritti fondamentali.

Durante un intervento di polizia, però, i cittadini spesso non hanno la possibilità di difendersi nell'immediato. Per questo motivo la Costituzione impone alle forze dell'ordine di agire nel rispetto del principio di proporzionalità.

Spetterà eventualmente ai tribunali stabilire se, in questo caso, la polizia abbia agito in modo proporzionato.

Lunedì sera, al momento della stesura di questo testo, non era ancora chiaro se Anna intendesse intraprendere un'azione legale.

* Nome modificato