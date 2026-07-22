Ticino
Diffusi audio attribuiti a Claudio Zali, lui replica: «Violata la mia sfera privata». La politica chiede chiarimenti
Claudio Zali
archivio KEYSTONE
Bufera politica in Ticino dopo la diffusione online di alcuni file audio attribuiti al presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali. Le registrazioni, pubblicate da un profilo Instagram anonimo e presumibilmente autentiche, contengono frasi che hanno suscitato forti reazioni nel panorama politico cantonale.
Secondo quanto riferito dalla «RSI», gli audio documenterebbero una conversazione privata avvenuta alcuni anni fa tra il direttore del Dipartimento del territorio e una donna con la quale il consigliere di Stato aveva un rapporto di conoscenza.
Le registrazioni sarebbero state effettuate dalla stessa interlocutrice senza che il ministro ne fosse a conoscenza.
In uno degli estratti diffusi, Zali non usa mezzi termini: «Riempila di botte (…) Io quando è venuta a casa mia l’ho pestata».
La conversazione farebbe riferimento a una donna che, secondo il contenuto dell'audio, avrebbe perseguitato l'interlocutrice del consigliere di Stato.
Non è stato possibile verificare l'effettivo riscontro dei fatti evocati nelle registrazioni.
In un altro passaggio, sempre riportato dall'emittente di Comano, Zali ipotizza di contattare «un amico di Milano» per risolvere una vicenda che riguarderebbe una terza donna. La sua interlocutrice, però, non era d'accordo.
La politica ticinese chiede chiarimenti
La diffusione degli audio ha provocato una presa di posizione congiunta dei presidenti del Centro, del PLR e del Partito socialista ticinese.
Fiorenzo Dadò, Alessandro Speziali e Fabrizio Sirica hanno inviato una lettera a Zali, trasmessa per conoscenza anche agli altri membri del Consiglio di Stato ticinese, chiedendo chiarimenti pubblici sulla vicenda.
Nel documento i tre esponenti politici parlano di affermazioni che destano preoccupazione per la loro gravità e sottolineano come il caso ponga un problema di credibilità e fiducia nelle istituzioni, invitando il presidente del Governo a fornire al più presto spiegazioni.
Contattati dalla «RSI», i firmatari della lettera non hanno aggiunto ulteriori commenti, rinviando al contenuto del documento già diffuso.
Nessuna dichiarazione anche da parte dei consiglieri di Stato Norman Gobbi e Christian Vitta, mentre Raffaele De Rosa e Marina Carobbio non sono stati raggiunti.
La replica di Zali
Interpellato sempre dalla RSI, il Ministero pubblico non ha rilasciato dichiarazioni né commentato l'eventuale rilevanza penale dei contenuti emersi.
Dal canto suo, invece, Claudio Zali ha replicato con una nota, definendo la vicenda «una nuova e strumentale violazione della mia sfera privata».
Il consigliere di Stato ticinese accusa inoltre i tre presidenti di partito di fare uso di registrazioni ottenute illegalmente per finalità elettorali e lascia intendere la possibilità di iniziative legali.
Il testo integrale del comunicato di Zali:
“In relazione a quanto pubblicato oggi dal Corriere del Ticino prendo atto, con rammarico, di una nuova e strumentale violazione della mia sfera privata, stavolta a mano di presunte registrazioni risalenti a parecchi anni fa, che qualora a me attribuibili, sarebbero state effettuate a mia insaputa e sarebbero dunque a tutti gli effetti frutto di reato.
Allo stesso modo, è inaccettabile il comportamento dei tre presidenti di partito che per evidenti scopi elettorali si avvalgono di registrazioni palesemente illegali per esercitare pubblicamente pressioni indebite nei confronti di un Consigliere di Stato.
Di conseguenza, mi vedo costretto, a mia tutela, a procedere penalmente nei confronti di tutte le persone coinvolte, ivi compresi evidentemente Fiorenzo Dadò, Alessandro Speziali e Fabrizio Sirica.
Sarà dunque il Ministero pubblico a svolgere tutti gli accertamenti del caso nell’ambito di un procedimento penale del quale chiederò l’avvio nei prossimi giorni, in cui il mio ruolo, tengo a precisare, sarà quello di denunciante e parte lesa, e non di accusato”.