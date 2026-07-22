Il testo integrale del comunicato di Zali:

“In relazione a quanto pubblicato oggi dal Corriere del Ticino prendo atto, con rammarico, di una nuova e strumentale violazione della mia sfera privata, stavolta a mano di presunte registrazioni risalenti a parecchi anni fa, che qualora a me attribuibili, sarebbero state effettuate a mia insaputa e sarebbero dunque a tutti gli effetti frutto di reato.

Allo stesso modo, è inaccettabile il comportamento dei tre presidenti di partito che per evidenti scopi elettorali si avvalgono di registrazioni palesemente illegali per esercitare pubblicamente pressioni indebite nei confronti di un Consigliere di Stato.

Di conseguenza, mi vedo costretto, a mia tutela, a procedere penalmente nei confronti di tutte le persone coinvolte, ivi compresi evidentemente Fiorenzo Dadò, Alessandro Speziali e Fabrizio Sirica.

Sarà dunque il Ministero pubblico a svolgere tutti gli accertamenti del caso nell’ambito di un procedimento penale del quale chiederò l’avvio nei prossimi giorni, in cui il mio ruolo, tengo a precisare, sarà quello di denunciante e parte lesa, e non di accusato”.