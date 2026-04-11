Ora è possibile pagare a rate presso Digitec Galaxus. Immagine: sda

Su Digitec Galaxus è possibile pagare i prodotti a rate. Quella che viene venduta come una pratica opzione di pagamento aggiuntiva può però rapidamente diventare pericolosa. Gli esperti spiegano chi deve prestare particolare attenzione.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Digitec Galaxus offre ora pagamenti rateali per «rendere gli acquisti più flessibili e attirare più clienti».

Gli esperti mettono in guardia dai rischi di indebitamento, poiché diverse piccole rate possono diventare rapidamente un onere finanziario e incoraggiare gli acquisti d'impulso.

L'azienda, per proteggersi e proteggere il cliente, si basa sul controllo del credito e sulla trasparenza.

Gli specialisti consigliano di usare gli acquisti a rate solo in modo consapevole e con moderazione. Mostra di più

Un nuovo divano, un nuovo televisore o magari un proiettore per la camera da letto? Gran parte dell'offerta di Digitec Galaxus è qualcosa che vorreste avere. Si è tentati di ordinare qualcosa senza pagare subito.

Quello che altre aziende hanno introdotto da tempo è ora disponibile anche da Digitec Galaxus: il pagamento rateale. L'azienda vuole offrire ai clienti un «modo più flessibile di fare acquisti».

Ma in che misura questo è davvero vantaggioso per i clienti? La trappola del debito non è troppo grande?

«Speriamo che più persone facciano acquisti»

Manuel Wenk, portavoce di Digitec Galaxus, afferma: «Con i pagamenti rateali offriamo ai nostri clienti un'altra opzione di pagamento flessibile - e naturalmente speriamo anche che questo incoraggi ancora più persone a fare acquisti da noi».

Digitec Galaxus guadagna ancora di più aggiungendo ulteriori interessi o commissioni al prezzo di acquisto? Il portavoce ci rassicura: «Il pagamento rateale è gratuito per i nostri clienti: non ci sono interessi, spese di elaborazione o altri costi.»

Digitec non vuole dire quanto sia usata la nuova opzione: «Per motivi di concorrenza, non forniamo cifre esatte». Ma questo è quanto: si tratta di una percentuale bassa, a una sola cifra, di ordini pagati a rate.

Un consulente del debito lo sconsiglia

Alla faccia dei vantaggi. Il pagamento a rate è notoriamente rischioso.

Interpellato da blue News, Lorenz Bertsch, consulente per il debito della Caritas, afferma: «Soprattutto i giovani corrono il rischio di cadere nella trappola del pagamento a rate».

Un problema importante è l'accumulo, cioè quando si ordinano diverse cose a rate e poi improvvisamente si devono pagare centinaia di franchi al mese.

Un altro pericolo è rappresentato dai cambiamenti delle circostanze di vita.

«Se acquisto un prodotto costoso a rate e poi cambio lavoro o subisco un colpo di sfortuna, ad esempio, posso guadagnare meno. In questo modo mi ritrovo con meno soldi a disposizione per pagare a rate», dice Bertsch.

C'è dunque la minaccia di solleciti e recupero crediti.

C'è chi non ha scelta

Bertsch riconosce che alcuni gruppi di popolazione non hanno altra scelta: «Una famiglia con tre figli e uno stipendio di 4.500 franchi al mese non sempre può permettersi il lusso di acquistare un divano sull'unghia».

Ha già visto clienti che hanno dovuto pagare un divano per 200 franchi al mese perché altrimenti non avrebbero avuto più soldi per il cibo. «In questi casi, il pagamento a rate può avere senso».

Ma la rata deve essere calcolata attentamente e pagata in piccole tranche.

L'esperto di marketing Felix Murbach stima che. Felix Murbach Marketing

«Le persone bussano alla nostra porta troppo tardi»

Se qualcuno accumula debiti, non dovrebbe esitare a lungo. Bertsch: «Spesso abbiamo il problema che le persone bussano alla nostra porta troppo tardi».

Raccomanda quindi: prima è, meglio è. Perché prima si agisce, meno costi aggiuntivi si possono sostenere.

Un altro consiglio: «Consiglio sempre di pagare tutti i costi fissi, comprese le tasse ad esempio, tramite un ordine permanente mensile».

Anche il bilancio è importante. E Bertsch ha un principio importante: «Se non posso permettermelo ora, non lo compro, nemmeno a rate».

Lo shopping è più facile, ma pure più complicato

L'esperto di marketing Felix Murbach segue lo stesso principio. Sebbene il modello non sia nuovo, vede un aumento dei pericoli.

Interpellato da Blue News, afferma: «I pagamenti a rate stanno diventando più facili, più veloci».

Questo aspetto è interessante per le aziende: «La barriera all'ingresso si sta abbassando, il carrello della spesa sta aumentando. Per i consumatori è comodo: basta un clic, il prodotto è subito disponibile e il pagamento viene effettuato successivamente in piccole rate», afferma Murbach.

Un punto di forza per l'azienda, non per il consumatore

È proprio questo il punto di forza del modello. Il pericolo è che «non ci si renda conto di quanto si sta spendendo complessivamente».

Murbach continua: «I consumatori possono perdere rapidamente il conto. Molte piccole rate sembrano innocue, ma insieme diventano rapidamente un peso notevole».

Allo stesso tempo, la soglia di inibizione si abbassa: «Gli acquisti d'impulso, cioè quelli di cui non si ha realmente bisogno, sono in aumento», spiega l'esperto.

È proprio qui che vede il pericolo maggiore: «Che si trasformi in un'abitudine e che si inizi a vivere regolarmente al di sopra delle proprie possibilità».

Dal «Posso permettermelo?» al «Posso permettermi la rata?»

Il comportamento d'acquisto dei consumatori sta cambiando radicalmente.

Murbach afferma: «Un tempo le persone si chiedevano: "Posso permettermelo?" Oggi spesso si chiede solo "Posso permettermi la rata mensile?" Sembra una domanda simile, ma c'è una grande differenza.»

«Di conseguenza, le decisioni vengono prese più rapidamente, si fanno più acquisti e anche i prodotti più costosi sembrano improvvisamente raggiungibili», spiega Murbach.

Il metodo di pagamento influenza quindi direttamente il modo in cui le persone prendono le decisioni, spesso in modo meno consapevole e molto più spontaneo.

L'esperto consiglia cautela: «Il pagamento a rate può avere senso, ad esempio per gli acquisti più importanti e pianificati. Ma è complicato per gli acquisti spontanei».

Il suo consiglio è quindi di pagare direttamente, se possibile.

Digitec Galaxus vuole proteggere i clienti

Digitec Galaxus sembra essere consapevole dei pericoli.

Il portavoce Wenk spiega: «Solo chi supera il controllo della solvibilità può acquistare da noi a rate o in acconto».

La solvibilità viene verificata usando i dati già disponibili presso Digitec Galaxus. Anche l'importo massimo della fattura si basa su questa verifica.

«Non abbiamo alcun interesse a che i nostri clienti si indebitino eccessivamente, poiché le fatture non pagate comportano perdite finanziarie anche per noi», prosegue la presa di posizione.

L'ostacolo del controllo del credito aumenta quindi per ogni fattura non pagata in tempo. Digitec Galaxus attribuisce grande importanza alla trasparenza del conto cliente, in modo che i clienti abbiano sempre una panoramica facile e veloce del loro piano di rateizzazione.

«I clienti possono anche specificare nel loro cliente se vogliono che le opzioni 'fattura' o 'pagamento rateale' vengano visualizzate al momento del checkout», spiega Wenk. «In questo modo si evita la tentazione di rimandare il pagamento a un momento successivo dell'acquisto».

Digitec Galaxus offre inoltre ora un'ulteriore protezione. «Di recente abbiamo lanciato una panoramica in cui i clienti possono impostare i propri limiti di spesa», spiega Wenk.