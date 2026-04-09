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Cause poco chiare Dimesse dall'ospedale le reclute coinvolte nell'incidente di Hinwil

SDA

9.4.2026 - 12:20

Nell'incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo, un fuoristrada Duro, che si è rovesciato sul fianco.
Nell'incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo, un fuoristrada Duro, che si è rovesciato sul fianco.
sda

Le quattro reclute rimaste ferite mercoledì pomeriggio in un incidente che ha coinvolto un veicolo Duro dell'esercito a Hinwil sono tutte state dimesse dall'ospedale dove erano state ricoverate. Le cause dell'incidente rimangono ancora poco chiare.

Keystone-SDA

09.04.2026, 12:20

Trasportati in ospedale. Quattro militi della scuola reclute di Coira sono rimasti feriti in un'incidente, ecco cos'è successo

Trasportati in ospedaleQuattro militi della scuola reclute di Coira sono rimasti feriti in un'incidente, ecco cos'è successo

I quattro militi hanno fatto ritorno alla scuola reclute di Coira, ma non sono ancora in servizio attivo, ha dichiarato un portavoce dell'esercito a Keystone-ATS. Continueranno a ricevere assistenza medica.

L'incidente è avvenuto alla grande rotonda autostradale di Betzholz, sull'A15. Un solo veicolo è rimasto coinvolto, un fuoristrada Duro (acronimo di DUrabel, duraturo, e RObust), che si è rovesciato sul fianco. La giustizia militare ha avviato un'inchiesta.

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