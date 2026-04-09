Nell'incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo, un fuoristrada Duro, che si è rovesciato sul fianco. sda

Le quattro reclute rimaste ferite mercoledì pomeriggio in un incidente che ha coinvolto un veicolo Duro dell'esercito a Hinwil sono tutte state dimesse dall'ospedale dove erano state ricoverate. Le cause dell'incidente rimangono ancora poco chiare.

Keystone-SDA SDA

I quattro militi hanno fatto ritorno alla scuola reclute di Coira, ma non sono ancora in servizio attivo, ha dichiarato un portavoce dell'esercito a Keystone-ATS. Continueranno a ricevere assistenza medica.

L'incidente è avvenuto alla grande rotonda autostradale di Betzholz, sull'A15. Un solo veicolo è rimasto coinvolto, un fuoristrada Duro (acronimo di DUrabel, duraturo, e RObust), che si è rovesciato sul fianco. La giustizia militare ha avviato un'inchiesta.