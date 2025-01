Viola Amherd lascia diversi importanti dossier pendenti al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) KEYSTONE

Alla Sessione delle Camere federali in marzo verrà chiarita la successione della consigliera federale Viola Amherd. La vallesana lascia diversi importanti dossier pendenti al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Le finanze dell'esercito

Con la guerra in Ucraina l'Esercito ha guadagnato di importanza. Il Parlamento ha deciso l'aumento del budget per i prossimi anni.

Entro il 2032 i mezzi a disposizione dovrebbero raggiungere l'uno percento del PIL. Sta al DDPS decidere dove mettere l'accento, con una concreta pianificazione dell'ammodernamento delle truppe e investimenti nel settore ciber.

L'obbligo di leva

Si cercano ricette contro il calo di effettivi nell'esercito e nella protezione civile, con due soluzioni proposte. La prima variante è denominata «Obbligo di prestare servizio di sicurezza».

Questa riguarderà soltanto gli uomini svizzeri, che dovranno prestare servizio nell'esercito o nella protezione contro le catastrofi, una nuova organizzazione di competenza dei Cantoni che riunirà la protezione e il servizio civile.

Nella seconda variante, chiamata «Obbligo di prestare servizio orientato al fabbisogno», il servizio civile sarà mantenuto. Qui la principale novità riguarda l'obbligo che sarà esteso anche alle donne svizzere.

Come suggerisce la sua denominazione, al reclutamento verrà incorporato solo il numero di cittadini necessario per l'apporto di personale in seno all'esercito e alla protezione civile.

La politica di sicurezza

Entro la fine del 2025 va sviluppata una strategia per la politica di sicurezza. L'obiettivo è aumentare le capacità di difesa della Confederazione. Il Consiglio federale punta in particolare sulla difesa da attacchi ibridi così come sulla cooperazione con la Nato e gli Stati vicini. L'avvicinamento alla Nato è combattuto in particolare dall'UDC.

Gli aerei da combattimento

L'acquisto di 36 F-35 dell'impresa statunitense Lockheed Martin è al sicuro. A partire dal 2030 i velivoli sostituiranno la flotta di F/A-18 Hornet e F-5 Tiger.

Gli addestramenti partiranno nel 2027. Compito del dipartimento è far rispettare la tabella di marcia, impedendo lievitazioni dei costi. Andrà poi trovata una soluzione per la Patrouille Suisse, dopo l'abbandono degli F-5 Tiger.

Il SIC

Nell'ambito di revisioni delle leggi sul tema, si vogliono migliorare le condizioni del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) per il raggiungimento dei suoi scopi.

L'Autorità di vigilanza indipendente (AVI-AIn) ha riscontrato lacune che vanno corrette. La prima parte delle riforme dovrebbe entrare in vigore nella migliore delle ipotesi a inizio 2027.

La Ruag

Negli ultimi anni si sono letti spesso titoli negativi riguardo alla Ruag. Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha ad esempio riscontrato inesattezze negli affari riguardanti i carri armati Leopard 1.

Amherd aveva parlato di mancanze nel Compliance-System della Ruag, ovvero nell'applicazione di regole e linee guida della società. Anche per questo il governo vuole aumentare la sua influenza sull'azienda della Confederazione.

Lo sport

Con l'europeo femminile di calcio la Svizzera ospita la prossima estate un grande evento sportivo. A medio termine in primo piano c'è lo sviluppo della promozione sportiva, dagli sport popolari fino agli eventi di portata internazionale. La situazione economica delicata rischia di far saltare investimenti nel ramo.