Il capo dell'esercito Süssli ha dato le dimissioni. Con lui se ne va anche Dussey, responsabile del SIC

Il capo dell'esercito Thomas Süssli Keystone

Ora è ufficiale. Il capo dell'esercito Thomas Süssli e il direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) Christian Dussey hanno rassegnato le dimissioni.

Lo ha confermato oggi all'agenzia Keystone-ATS la presidente della Commissione della politica di sicurezza del Nazionale Priska Seiler-Graf (PS/ZH).

Thomas Süssli resterà in carica sino alla fine del 2025. La notizia è stata anticipata martedì dalla Neue Zürcher Zeitung, all’indomani della pubblicazione dei dettagli di uno scandalo di corruzione per svariati milioni di franchi in seno alla Ruag.

Il servizio stampa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e l’ufficio stampa dell’esercito, interpellati dall’agenzia Keystone-ATS, non hanno voluto commentare la notizia.

Era previsto che l’annuncio fosse reso pubblico mercoledì in seguito alla seduta del Consiglio federale.

E non ci sono soltanto le dimissioni di Süssli: anche Christian Dussey è in partenza. Si tratta del direttore del Servizio attività informative della Confederazione, in carica dal 1° aprile 2022 e in precedenza ambasciatore svizzero in Iran. Secondo le anticipazioni, lascerà l’incarico alla fine di marzo 2026.

Chi sono Süssli e Dussey?

Stando alla NZZ, Süssli avrebbe rassegnato le dimissioni a fine gennaio con effetto alla fine dell'anno. Dal canto suo Dussey avrebbe annunciato le dimissioni pochi giorni prima per fine marzo 2026.

Süssli, 58 anni, argoviese, era diventato capo dell'Esercito svizzero nel 2020, dopo aver diretto la Base d'aiuto alla condotta.

Dal canto suo, il vallesano Dussey, nato nel 1965, ha assunto l'incarico di direttore del SIC nel 2022. In precedenza, era stato ambasciatore svizzero in Iran.

Un momento tra i più difficili

Gli annunci di oggi arrivano, giova ricordarlo, poco dopo le dimissioni per la fine di marzo della consigliera federale Viola Amherd, a capo del DDPS.

E nelle scorse settimane non sono mancate altre partenze. C’è stata quella del responsabile del Programma Air2030: quella del responsabile del Programma Air2030 - per la protezione dello spazio aereo - che ha reso noto il suo trasferimento nel settore privato.

Negli scorsi giorni il comandante delle Forze aeree, il divisionario Peter Merz, ha fatto sapere che diventerà CEO di Skyguide.