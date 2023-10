Il DFAE sottolinea che "occorre prestare attenzione ai delicati equilibri nella regione" e che il pericolo di atti di violenza, come gli attentati, vige in tutto lo Stato israeliano. Keystone

Alla luce del conflitto armato in corso tra Israele e Hamas nel territorio della striscia di Gaza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sconsiglia i viaggi non urgenti, turistici e no, alla volta di Israele. Lo comunica oggi in una nota.

Inoltre, sconsiglia qualsiasi tipo di visita in determinate regioni dell'Israele, in cui il rischio è particolarmente elevato. È il caso ad esempio della striscia di Gaza, a cui il DFAE sconsiglia di avvicinarsi a meno di 40 km di distanza.

Il Dipartimento ricorda che alcune compagnie aeree hanno ridotto o annullato i loro voli verso l'Israele, continua il comunicato. Consiglia inoltre a coloro che dovessero recarsi imperativamente nel Paese interessato di informarsi sia prima sia durante il viaggio in merito alla situazione attuale, nonché di attenersi alle disposizioni delle autorità locali.

Il DFAE sottolinea che «occorre prestare attenzione ai delicati equilibri nella regione» e che il pericolo di atti di violenza, come gli attentati, vige in tutto lo Stato israeliano.

nide, ats