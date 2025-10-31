  1. Clienti privati
Svizzera I direttori delle istruzione: «Serve un rilancio dell'insegnamento delle lingue»

SDA

31.10.2025 - 14:05

L'insegnamento delle lingue in Svizzera va potenziato, secondo la CDPE.
L'insegnamento delle lingue in Svizzera va potenziato, secondo la CDPE.
Keystone

La Svizzera deve investire nell'insegnamento delle lingue: lo chiede la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), secondo cui un contatto precoce con una seconda lingua nazionale e con le varie culture regionali è essenziale.

Keystone-SDA

31.10.2025, 14:05

31.10.2025, 14:31

L'insegnamento linguistico rappresenta una condizione per il mantenimento della competitività del Paese – la Willensnation elvetica, la nazione fondata sulla volontà -, si legge nella dichiarazione d'intenti diffusa oggi al termine dell'assemblea annuale della CDPE a Lucerna. Tutti gli studenti – prosegue il documento – devono beneficiare di un'istruzione di qualità, anche per quanto riguarda le lingue nazionali e l'inglese.

Dall'analisi sul raggiungimento delle competenze di base nella seconda lingua nazionale è emersa la necessità di adeguare obiettivi formativi e piani di studio, sottolinea la CDPE. L'offerta va intensificata con un potenziamento delle attività di scambio tra regioni linguistiche.

