  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera La direttrice di santésuisse: «Si punti di più alla telemedicina»

SDA

8.12.2025 - 08:20

Verna Nold lascerà il suo incarico il 31 dicembre. (Foto archivio)
Verna Nold lascerà il suo incarico il 31 dicembre. (Foto archivio)
Keystone

La direttrice di santésuisse, Verena Nold, che lascerà la sua funzione a fine anno, ha illustrato la sua visione per il futuro del sistema sanitario elvetico.

Keystone-SDA

08.12.2025, 08:20

08.12.2025, 08:22

In un'intervista pubblicata dalle testate del gruppo «CH Media», la numero uno dell'organizzazione mantello che raggruppa le casse malati, ha dichiarato che punterebbe ad una maggiore e capillare diffusione della telemedicina.

Secondo Nold, gli ospedali dovrebbero inoltre rappresentare l'ultimo anello della catena di cura, poiché un buon accesso alle farmacie, ai medici di famiglia e ai pediatri, affiancati da un numero limitato di specialisti, consentirebbe di risolvere la maggior parte dei problemi di salute. «Con una rete ambulatoriale ben funzionante si potrebbero affrontare l'80% delle esigenze sanitarie», ha affermato.

Nell'ideale della direttrice di santésuisse, verrebbe inoltre superata la frammentazione cantonale del settore sanitario, sostituita da sei grandi regioni di cura. Per ciascuna di esse si applicherebbe un criterio di pianificazione obbligatorio, utile a stabilire, ad esempio, quanti medici di base o specialisti sarebbero necessari per ogni 1'000 abitanti.

Per i nosocomi, sostiene Nold, servono indicazioni chiare e una specializzazione più marcata, ad esempio in ortopedia, ostetricia o cardiologia. Ha inoltre ricordato che il Parlamento sta già discutendo modelli in questa direzione e che la Confederazione potrebbe introdurre tali regioni sanitarie qualora i premi dell'assicurazione malattia continuassero a crescere sensibilmente.

Nold ha lavorato per 22 anni all'interno dell'organizzazione mantello delle casse malati, ricoprendo per 13 anni il ruolo di direttrice. Il 31 dicembre, a 63 anni, lascerà l'incarico. Ripensando ai risultati ottenuti, ha commentato: «La sfida più dura è stata sicuramente la revisione della tariffa ambulatoriale. Ci sono voluti 15 anni di lavoro, ma ora il sistema tariffale globale, costituito da TARDOC e da importi forfettari nel settore ambulatoriale, entrerà in vigore nel 2026».

I più letti

Svuotano i conti e indebitano le vittime a distanza di mesi, ecco l'ultima truffa su Twint
Noè Ponti stremato dopo il tris d'oro: «Sono bollito, l'ho portata a casa con la testa»
Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Maria De Filippi si commuove ricordando Maurizio Costanzo: «Qui faccio davvero fatica»
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto

Altre notizie

Dibattiti alle Camere federali. Preventivo al Nazionale, lingue e pollo al cloro agli Stati

Dibattiti alle Camere federaliPreventivo al Nazionale, lingue e pollo al cloro agli Stati

Svizzera. Il progetto di legalizzazione della cannabis non convince

SvizzeraIl progetto di legalizzazione della cannabis non convince

Dal 1° gennaio. Presidenza svizzera all'OSCE, Cassis: «Sia pronta in caso di cessate il fuoco in Ucraina»

Dal 1° gennaioPresidenza svizzera all'OSCE, Cassis: «Sia pronta in caso di cessate il fuoco in Ucraina»