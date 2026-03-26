Abbondanti nevicate oggi sul versante nordalpino. (Foto simbolica) Keystone

Temperature rigide e precipitazioni a nord delle Alpi che, oltre a rievocare un clima più invernale che primaverile, hanno anche causato forti disagi al traffico stradale e interruzioni di corrente.

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Mercoledì pomeriggio nella Diemtigtal, canton Berna, oltre mille utenze sono rimaste senza elettricità per diverse ore a causa del peso della copiosa neve e del ghiaccio che hanno ricoperto le infrastrutture elettriche, ha riferito un portavoce del gruppo energetico BKW all'agenzia Keystone-ATS. La corrente nella valle dell'Oberland bernese è risultata interrata a partire dalle 5:52 ed è stata ripristinata solo verso le 10:30.

Nella Svizzera orientale sono stati invece segnalati vari incidenti stradali a causa delle carreggiate innevate e scivolose, ma non si sono registrati feriti. Forti precipitazioni e bufere hanno interessato anche i Grigioni, mentre il pericolo di valanghe resta elevato lungo l'intero arco alpino.

Secondo MeteoSvizzera sono attesi fino a 30 centimetri di neve fresca sul versante settentrionale. Il maltempo e il clima invernale saranno però di breve durata: per Pasqua è infatti già previsto un ritorno a temperature più miti e primaverili in tutta la Svizzera, con valori attorno ai 16 gradi sull'Altopiano.