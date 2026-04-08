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I dati Disoccupazione in leggero calo a marzo, scende al 3,1% in Svizzera e in Ticino

SDA

8.4.2026 - 09:26

Disoccupazione in calo rispetto al mese prima, ma in aumento sull'arco di un anno. (foto d'archivio)
Disoccupazione in calo rispetto al mese prima, ma in aumento sull'arco di un anno. (foto d'archivio)
Keystone

In marzo il tasso di disoccupazione in Svizzera è diminuito di 0,1 punti percentuali rispetto a febbraio, portandosi al 3,1%. Il numero dei disoccupati è sceso di 4'821 unità (-3,2%) a 146'255. Rispetto a marzo 2025 esso è invece aumentato di 13'686 unità (+10,3%).

Keystone-SDA

08.04.2026, 09:26

08.04.2026, 09:29

In Ticino il numero dei disoccupati è calato del 5,7% su base mensile a 5'078; sull'arco di un anno vi è stato invece un incremento del 4,3%. Il tasso si attesta al 3,1% a fronte del 3,2% in febbraio e del 2,9% un anno prima.

Nei Grigioni risulta rispettivamente una flessione del 10,7% e una progressione del 14,1% a 1'448 persone, con il tasso di disoccupazione all'1,3% (-0,2/+0,1 punti percentuali).

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