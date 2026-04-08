Disoccupazione in calo rispetto al mese prima, ma in aumento sull'arco di un anno. (foto d'archivio) Keystone

In marzo il tasso di disoccupazione in Svizzera è diminuito di 0,1 punti percentuali rispetto a febbraio, portandosi al 3,1%. Il numero dei disoccupati è sceso di 4'821 unità (-3,2%) a 146'255. Rispetto a marzo 2025 esso è invece aumentato di 13'686 unità (+10,3%).

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In Ticino il numero dei disoccupati è calato del 5,7% su base mensile a 5'078; sull'arco di un anno vi è stato invece un incremento del 4,3%. Il tasso si attesta al 3,1% a fronte del 3,2% in febbraio e del 2,9% un anno prima.

Nei Grigioni risulta rispettivamente una flessione del 10,7% e una progressione del 14,1% a 1'448 persone, con il tasso di disoccupazione all'1,3% (-0,2/+0,1 punti percentuali).