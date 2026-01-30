  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Disoccupazione Versati 363 milioni, ma SIPAD causa ancora ritardi

SDA

30.1.2026 - 13:44

La situazione è ancora critica in particolare per i disoccupati appena annunciati. (Foto simbolica)
La situazione è ancora critica in particolare per i disoccupati appena annunciati. (Foto simbolica)
Keystone

Migliora la situazione per quanto riguarda il versamento delle indennità di disoccupazione. Fino a ieri sono stati versati complessivamente 363 milioni di franchi.

Keystone-SDA

30.01.2026, 13:44

30.01.2026, 13:46

Nonostante importanti problemi tecnici, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha annunciato oggi in una nota l'avvenuto pagamento della quasi totalità del montante previsto.

La SECO ha spiegato il rallentamento con l'introduzione del nuovo sistema informatico di pagamento SIPAD 2.0 lo scorso 6 gennaio, contraddistinto da «svariate gravi disfunzioni» legate alla performance del sistema, all'elaborazione dei documenti inoltrati, e all'accesso alla piattaforma d'impiego e di eService «Job-Room».

Secondo i giornali Tamedia la situazione ha coinvolto buona parte dei circa 145'000 disoccupati attualmente recensiti in Svizzera.

Le criticità più gravi sono state risolte, indica ancora la nota, ma le casse di disoccupazione sono ancora confrontate con un carico di lavoro eccezionalmente elevato, anche al di là dei normali orari di lavoro.

La somma già versata comprende in particolare l'indennizzo per le persone che già percepivano le prestazioni. Sussistono invece ancora ritardi nei pagami ai disoccupati appena annunciatisi. La priorità va in questo momento ai «lavori necessari per recuperare questi ritardi». La SECO non può nemmeno escludere ritardi di alcuni giorni nei pagamenti, in particolare per i casi più complessi. La segreteria «deplora» le possibili conseguenze tangibili per le persone coinvolte.

A Keystone-ATS la SECO ha dichiarato di non essere in grado di stabilire per il momento in maniera affidabile il numero di persone che potrebbero essere coinvolte da un pagamento differito.

I più letti

Presto ci sarà una funivia sul Gottardo? Il progetto fa discutere. Ecco di che si tratta
Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi
Estrae un coltello e minaccia i commessi, paura in viale Stazione a Bellinzona

Altre notizie

Inferno a Crans-Montana. La Procura vallesana accoglie la richiesta di assistenza giudiziaria dell'Italia

Inferno a Crans-MontanaLa Procura vallesana accoglie la richiesta di assistenza giudiziaria dell'Italia

Parlamento. La commissione della Camera Alta bacchetta la Confederazione: «RUAG MRO va gestita e vigilata meglio»

ParlamentoLa commissione della Camera Alta bacchetta la Confederazione: «RUAG MRO va gestita e vigilata meglio»

Svizzera. Conferenza dei governi cantonali contro imposizione individuale

SvizzeraConferenza dei governi cantonali contro imposizione individuale