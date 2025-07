Molte novità in vigore da luglio in Svizzera, ecco i cambiamenti più importanti

Dal 1° luglio «No significa no», quando si parla di sesso in Svizzera. Chiunque ignori il rifiuto della vittima di un atto sessuale sarà perseguibile penalmente (immagine simbolica). sda

A partire da oggi, 1. luglio 2025, in Svizzera ci saranno ancora una volta numerosi cambiamenti e adeguamenti che è meglio conoscere.

«No significa no», copertura dei costi per i metodi sessuali più sicuri e nuove regole per lo smaltimento delle batterie: oggi, 1. luglio 2025, entrano in vigore in Svizzera numerose modifiche a leggi e ordinanze e ci sono anche altre novità, che è meglio conoscere.

Offensiva formativa nel settore dell'assistenza

Il 1° luglio, Confederazione e Cantoni lanciano un'offensiva formativa nel settore dell'assistenza: in primo luogo, i Cantoni sosterranno finanziariamente gli ospedali, le case di cura e le organizzazioni Spitex che offrono posti di formazione pratica per professionisti dell'assistenza qualificati.

In secondo luogo, potranno fornire un sostegno finanziario a coloro che completano un programma di formazione in infermieristica presso un'università di scienze applicate o un istituto tecnico superiore.

Anche le scuole ricevono sovvenzioni. La campagna mira a migliorare le condizioni di lavoro nel settore dell'assistenza e a promuovere la formazione.

Entrambe le modifiche erano richieste dall'iniziativa sull'assistenza approvata dagli elettori nel 2021. Per la formazione è previsto un totale di circa 1 miliardo di franchi in otto anni.

I rivenditori possono addebitare i costi di smaltimento per il riciclaggio delle batterie

I rivenditori possono da oggi addebitare i costi aggiuntivi per lo smaltimento di batterie gravemente danneggiate. Inoltre, viene introdotta una disposizione che prevede il rimborso della tassa di smaltimento anticipata in caso di esportazione di batterie.

Secondo il Consiglio federale, la revisione dell'ordinanza sulla riduzione del rischio chimico (ORRChem) garantisce alle aziende una maggiore certezza giuridica. In vista del crescente volume di batterie per auto elettriche, si vuole garantire un'attuazione standardizzata dell'ordinanza.

In Svizzera esiste un obbligo legale di restituzione delle batterie per tutti i consumatori e un obbligo di ritiro per tutti i venditori di batterie.

Sgravi per le società sportive con assicurazione contro gli infortuni

Le società sportive dilettantistiche godono da luglio di uno sgravio finanziario per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni.

Gli atleti o gli allenatori il cui reddito annuo non supera i due terzi dell'importo minimo della rendita annua completa di vecchiaia AVS (2023: 9'800 franchi) non devono più stipulare un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni con la rispettiva società sportiva.

Qualsiasi infortunio è ora coperto dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali del datore di lavoro principale o dalla copertura contro gli infortuni presso la cassa malattia.

Nuove regole di sicurezza e sovvenzioni per il settore energetico

I più importanti produttori di energia elettrica e gestori di rete devono ora soddisfare standard minimi di sicurezza informatica. L'ordinanza modificata dal Consiglio federale mira a rafforzare la protezione contro i cyberattacchi alle aziende fornitrici di energia elettrica.

Una modifica all'ordinanza sulla promozione dell'energia stabilisce anche un nuovo contributo massimo per i sussidi agli investimenti per gli impianti di biogas.

Ciò significa che questi impianti sono trattati alla stregua delle centrali elettriche a legna o degli impianti di incenerimento dei rifiuti.

Nell'ordinanza sull'energia nucleare, all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ensi) è stato affidato il compito di regolamentare la verifica della sicurezza a lungo termine dei depositi di scorie nucleari profonde nelle sue linee guida.

Inoltre, in base all'ordinanza modificata sugli impianti a bassa tensione, gli elettricisti installatori sono ora autorizzati a svolgere lavori di installazione a domicilio che in precedenza erano consentiti solo agli specialisti.

Nuovo CCL nell'industria orologiera e delle microtecnologie

Nell'industria dell'orologeria e delle microtecnologie sta per entrare in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL). Questo riguarda quasi 55'000 dipendenti di oltre 500 aziende di orologeria e microtecnologia in Svizzera.

Il CCL garantisce un accordo nel settore industriale fino alla fine del 2029, come annunciato dalle parti sociali.

Ciò significa che sono vietate le azioni sindacali come gli scioperi dei lavoratori o le serrate dei datori di lavoro. Il nuovo CCL estende, ad esempio, il congedo di maternità da 17 a 19 settimane.

Il contributo del datore di lavoro ai premi dell'assicurazione sanitaria salirà a 195 franchi dal 2025 e la rendita transitoria AVS per il pensionamento anticipato a 30'000 franchi. Il CCL per l'industria orologiera è stata la prima nella storia della Svizzera 87 anni fa.

Copertura dei costi per il metodo del sesso sicuro

Le compagnie di assicurazione sanitaria coprono da ora i costi della profilassi pre-esposizione all'HIV per le persone a maggior rischio. Quest'ultima si riferisce a un metodo di sesso sicuro prima di un possibile contatto con l'HIV.

Le persone sieronegative possono assumere un farmaco anti-HIV per proteggersi dall'infezione in caso di contatto.

L'adattamento fa parte del programma «Stop all'HIV, al virus dell'epatite B, al virus dell'epatite C e alle infezioni sessualmente trasmissibili (naps)» adottato dal Consiglio federale.

Entro il 2030, in Svizzera non dovranno più esserci infezioni da virus dell'AIDS (HIV) e infezioni da epatite B e C.

Revisione della legge sui reati sessuali

Con l'entrata in vigore della revisione della legge sui reati sessuali, il principio «no significa no» si applica, a partire da luglio 2025, ai reati sessuali.

Lo stupro, la violenza o la coercizione sessuale sono ora reati se la vittima ha espresso a parole o con gesti di non essere consenziente all'atto.

Il reato di stupro ora non comprende solo i rapporti sessuali contro la volontà della vittima, ma anche gli «atti simili ai rapporti sessuali» che comportano la penetrazione. Anche l'occultamento sarà punibile.

Questo reato viene commesso durante un rapporto sessuale consensuale se una persona coinvolta rimuove di nascosto il preservativo senza il previo consenso dell'altra persona o se non lo usa fin dall'inizio.

Assicurazione sociale

Dopo la nascita di un figlio, le parlamentari in congedo di maternità possono ora svolgere le loro funzioni senza perdere il diritto all'indennità di maternità.

Di conseguenza, la partecipazione delle madri in congedo di maternità alle riunioni parlamentari non deve più essere considerata un'attività lavorativa.

Lo stesso vale per la partecipazione alle riunioni di commissione. La modifica della legge è il risultato delle iniziative di diversi Cantoni. Il nuovo regolamento si applicherà a livello comunale, cantonale e federale.