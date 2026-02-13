Tempi di stress per i pompieri della città di Lucerna: gli allarmi antincendio del Kappelbrücke, il caratteristico ponte in legno sulla Reuss già distrutto dalle fiamme nel 1993, sono scattati almeno 19 volte dall'inizio dell'anno, attivando un dispositivo di pronto intervento non indifferente.

Situazione bizzarra Diversi allarmi incendio dal Kappelbrücke di Lucerna, ma la colpa è... dei ragni!

Ma si è sempre trattato di falsi allarmi! Ad attivare i rilevatori posizionati sulla storica struttura sono infatti sempre stati... dei piccoli ragnetti.

L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa, secondo la versione attualizzata dell'elenco degli interventi dei pompieri lucernesi. I vigili del fuoco sono stati allertati sia il 1. che il 2 agosto, ma in entrambe le occasioni non c'è stato alcun pericolo per il monumento simbolico risalente a 660 anni fa.

Esami approfonditi da parte dei servizi competenti della città hanno identificato i colpevoli: molto probabilmente si tratta dei cosiddetti «ragno-ponte» (Larinioides sclopetarius), piccoli aracnidi che amano posizionarsi sulle strutture vicino all'acqua.

Si introducono e attivano il dispositivo d'allarme

Il ponte di legno lungo 200 metri sembra essere l'habitat ideale per questo ragno. I piccoli esemplari zampettano anche sui rilevatori d'incendio installati sul ponte, si introducono al loro interno attivando a volte il dispositivo d'allarme.

Memori del rogo che nel 1993 ha gravemente danneggiato il monumento storico, le autorità lucernesi hanno istallato ben 37 dispositivi di rilevamento distribuendoli su tutte le sezioni del ponte, ha indicato a Keystone-ATS il comandante dei vigili del fuoco Thomas Lang.

Resta ora da chiarire come la città possa risolvere la questione. In ogni caso la fase di stress acuta si concluderà presto: la maggiore attività biologica tra le travi del ponte si verifica nei mesi estivi.