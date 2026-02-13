«La popolazione ha rispettato bene, nel complesso, il divieto di accendere fuochi e fuochi d'artificio», ha dichiarato l'organizzazione di soccorso zurighese Schutz&Rettung Zürich a Keystone-ATS. Nel complesso è stata una serata tranquilla. Nel canton Zurigo sono stati spenti quattro piccoli incendi, tra cui un piccolo gruppo di alberi e una siepe in fiamme.

Nel canton Argovia, nelle ultime 48 ore sono state registrate solo 33 segnalazioni relative a fuochi d'artificio, ha riferito domenica la polizia cantonale.

A questi si sono aggiunte 26 segnalazioni relative a fuochi o grigliate. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si è trattato di barbecue a gas autorizzati che producevano semplicemente molto fumo. Nella città di Aarau non è stata registrata alcuna segnalazione.

Secondo un comunicato, la polizia di Basilea Campagna è intervenuta undici volte in seguito a segnalazioni relative al divieto di accendere fuochi e fuochi d'artificio. Si è trattato prevalentemente di «segnalazioni riguardanti persone che intendevano fare grigliate con legna o carbone o che avevano già acceso un fuoco a tale scopo».

In alcuni casi, le pattuglie hanno potuto informare tempestivamente le persone interessate sulle disposizioni vigenti, come è stato ulteriormente precisato. A parte questo, la Festa nazionale si è svolta in modo tranquillo.